El mapa autonómico del coronavirus: radiografía de 17 formas de atajarlo

Madrid. EFE. Con la segunda ola más que instalada en todas, aunque no de manera igual, las comunidades han emprendido su propia batalla al coronavirus con una batería de restricciones que, aunque no siempre son directamente proporcionales a sus cifras, buscan doblegar la curva que deja atrás casi un millón de contagios. Todo ello bajo la sombra de la aplicación de un toque de queda, que el Gobierno analizará con Madrid y otras comunidades que lo planteen aunque, como ya ha avisado el Ejecutivo, ello requeriría decretar el estado de alarma en toda España o en una parte de territorio. Mientras, las autonomías llevan semanas aplicando sus propias restricciones ante el avance imparable del virus:

ANDALUCÍA

Con 23.973 positivos diagnosticados en las últimas dos semanas, la tasa de incidencia se sitúa en 284,91 por cada 100.000 habitantes y la positividad en el 15,2 %. Actualmente tiene un 10 % de camas covid y las ucis están ocupadas al 14 %. Todo ello ha llevado al confinamiento de Écija (Sevilla), con 39.873 vecinos, hasta el próximo 25 de octubre; ya salieron de esta situación Almodóvar del Río (Córdoba), Linares (Jaén) y la localidad sevillana de Casariche; además, en Granada y los 32 municipios de su área metropolitana los bares y locales comerciales cierran a las 22.00 horas con reducción de aforo al 50 % y un máximo de 6 personas por mesa y se han clausurado mercadillos y parques públicos.

ARAGÓN

Tras ser una de las más azotadas por los primeros brotes del verano, Aragón, con una positividad del 19 %, tiene hoy una de las tasas más altas, de casi 543, lo cual le supone una de las cifras de carga hospitalaria por covid más elevadas (9 %) y las ucis ocupadas al 37 %. El Ejecutivo aragonés ha decretado el nivel de alerta 2, ha reducido los aforos generales al 50 %, ha limitado las reuniones sociales a seis personas y la apertura de la hostelería hasta las 23.00 horas. Y hoy mismo ha declarado el confinamiento perimetral de Zaragoza, Huesca y Teruel a partir de esta medianoche por el elevado nivel de contagios.

ASTURIAS

Su tasa, de 259, no llega a la de la media nacional, que es de 322: el porcentaje de camas destinadas a los enfermos de covid es de 9,81 %, mientras que el de las UCI se eleva a 15, aunque su positividad se reduce al 5,7 %. Se encuentra en una "fase 2 modificada", en la que está prohibido consumir en barras de establecimientos hosteleros, el aforo no puede superar el 25 % el aforo en las zonas comunes de centros comerciales, la actividad social ha quedado limitada y se han aplazado las actividades no fundamentales. Recomienda además el autoconfinamiento.

BALEARES

Es una con los indicadores más bajos: la incidencias a 14 días es la segunda más baja (132,15), la positividad del 5,9 %, la tasa de ocupación hospitalaria del 5,6 % y de ucis del 14,1 %. Paralelamente al levantamiento de algunas restricciones como la del cierre de negocios en calles destino del turismo de excesos que estaban vigentes desde julio, ha mantenido el del ocio nocturno, locales de ocio infantil y los parques y ha prorrogado una semana las establecidas en el municipio de Ibiza. También reducirá de 10 a 6 el número máximo de personas en reuniones sociales y familiares en Mallorca e Ibiza.

CANARIAS

El archipiélago es el que presenta la situación más favorable, con una incidencia que se queda en 79 casos por cada 100.000 habitantes, la positividad en el 3,2 %, el 5,27 % de presión hospitalaria y las ucis ocupadas en un 13,19 %. Gran Canaria, Fuerteventura y La Gomera abandonaron la situación de semáforo rojo en la que sí se mantendrá hasta el día 23 Tenerife, donde no se permiten eventos ni actos de más de 10 personas, mientras que los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como los bares y restaurantes de playa, deben cerrar antes de las 00.00 horas.

CANTABRIA

Sus cifras son de las más benévolas; su positividad del 8,2 %, su incidencia no llega a 161, tan solo tiene un 4,1 % de camas ocupadas con pacientes covid y sus ucis están al 10,4 %. No obstante, el Ejecutivo regional, que recomienda el autoconfinamiento, publicará esta semana un paquete de medidas para limitar las relaciones sociales, que incluirá la reducción del número de personas que pueden reunirse -actualmente son 10- y también de los aforos.

CASTILLA LA-MANCHA

La incidencia acumulada de esta comunidad, donde la positividad es del 16,2 %, ha bajado a 344; la tasa de ocupación hospitalaria es del 14,4 %, la de UCI del 26 %. Algunas localidades mantienen medidas especiales de nivel 3 -como cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales o reducción del aforo de las terrazas al 50 %-, como las ciudadrealeñas de Almadén y Chillón; Manzanares ha prorrogado las restricciones del nivel 2 -que pasan por limitar los encuentros sociales a 10 personas- y Talavera (Toledo) ha establecido el cierre de bares a las 23.00 horas.

CASTILLA Y LEÓN

Por el contrario, Castilla y León eleva su incidencia 503 casos por cada 100.000 habitantes y su positividad al 17,6 %; la ocupación covid alcanza en sus hospitales el 18,7 % y la de las unidades de cuidados intensivos el 35,6 %. Aranda de Duero y Burgos se han unido a otras poblaciones ya confinadas: Salamanca, León y Palencia, al igual que la burgalesa Miranda de Ebro, el municipio leonés de San Andrés del Rabanedo, y San Pedro Latarce, un pequeño pueblo de Valladolid de menos de quinientos vecinos. Pedrajas de San Esteban afronta su quinta semana confinada y el viernes lo estará Ponferrada.

CATALUÑA

Con una incidencia que supera los 374 casos por 100.000 habitantes, una positividad que roza el 12 % y con una ocupación de camas covid del 9,8 % y de ucis alrededor del 26,1 %, sus medidas son de las más drásticas para frenar la segunda ola. No se han adoptado restricciones a la movilidad, pero ya están cerrados durante 15 días sus bares y restaurantes, una medida a la que se sumará el cierre durante la noche -de 22 a 7 horas- de los comercios que abren las 24 horas del día y las tiendas anexas a gasolineras.

COMUNIDAD VALENCIANA

Tras Canarias y Baleares, es la autonomía con la incidencia más baja (132,68); la positividad es del 12 %, el porcentaje de camas covid es del 6,8 % y el de las ucis del 12,1 %. El pasado viernes se adoptaron restricciones adicionales contra la covid en Guadassuar (Valencia), Elche y Orihuela (Alicante) y Onda (Castellón), que van desde limitar a 6 el número máximo de personas para reuniones sociales o familiares, y a 25 el máximo de personas en velatorios al aire libre, o 15 en espacios cerrados al cierre de parques infantiles, entre otras.

EXTREMADURA

La comunidad extremeña presenta una incidencia a 14 días de 301, una tasa de positividad que se acerca al 12 % y de ocupación hospitalaria por coronavirus del 6,7 %, mientras que la de las UCI se sitúa en 15,2 %. De ahí que el Ejecutivo haya decretado el cierre perimetral y la vuelta a la fase 1 de Almendralejo, y aislamiento perimetral y control de aforo de Jarandilla de la Vera, La Roca de la Sierra, Usagre, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas. Además, ha adoptado medidas de control de aforo en otras once localidades.

GALICIA

En su caso, la incidencia se reduce a 174, la positividad al 6,4 %, la tasa de camas ocupadas por pacientes covid al 4,2 % y la de unidades de cuidados intensivos al 6,7 %. La Xunta ha anunciado que toda la comunidad retrocede a nivel 2 de restricciones desde la medianoche del jueves, lo que implica una reducción de los aforos en bares y restaurantes y la limitación de las reuniones sociales a cinco personas, en algunas zonas solo permitidas a los convivientes. Santiago y Milladoiro pasan al nivel 3 de limitación de aforos, solo se pueden reunir personas convivientes y se cierra la actividad en el interior de los bares y cafeterías. El confinamiento perimetral que afecta hasta ahora a 134.048 vecinos, la mayoría en Ourense capital y en Barbadás, y también de O Carballiño, O Irixo y Boborás, se extenderá a los habitantes de Verín, Oimbra y Vilardevós, en la misma provincia.

MADRID

Con una positividad del 14,4 %, casi el 20 % de carga hospitalaria -un 39,2 % en las UCI-, la región madrileña ha bajado su incidencia a 431 por cada 100.000 habitantes. A la espera de lo que se decida a partir de este fin de semana, están confinadas en esa región unos 4,7 millones de personas, de ellas 4,5 bajo el decreto del estado de alarma, que afecta a la capital, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla. Al margen de las medidas impuestas por el Gobierno central, la Comunidad mantiene restricciones en áreas sanitarias de otros siete municipios de menor tamaño y el viernes tiene pensado publicar una orden con posibles cierres de actividad por horas para reducir los contagios de coronavirus, especialmente entre los jóvenes.

MURCIA

La Región acumula una incidencia de 358 en 14 días y una positividad del 15,5 %; las camas ocupadas por enfermos covid suponen el 11 % del total y la ocupación de las ucis llega al 18 %. Han salido de las restricciones de movilidad Jumilla y Lorca, con lo que ya solo quedan confinadas 47.000 personas total repartidas en Totana, Fortuna y Abanilla.

NAVARRA

La comunidad foral triplica la tasa nacional y su incidencia rebasa el millar, en concreto 1002. La positividad alcanza el 15,3 %, y los hospitales navarros tienen el 13,5 % de sus plazas dedicadas al coronavirus, un 29,2 % en el caso de las ucis. Hasta ahora solo había restricciones en Carcastillo y Cadreita, pero esta semana se ha convertido en la primera comunidad autónoma en decretar el cierre perimetral de su territorio, del que no se permitirá la entrada o salida salvo en casos excepcionales. Hasta ahora los confinamientos eran por municipios o por áreas de salud.

PAÍS VASCO

En la vecina Euskadi la incidencia acumulada es de 365 por cada 100.000 habitantes, la positividad del 7,2 %, la tasa de ocupación hospitalaria por covid del 11,2 % y de las ucis del 19,5 %. Con estas cifras, los aforos en ámbitos como la hostelería y en eventos culturales y religiosos se reducirán al 50 % y el cierre en restaurantes y bares se adelantará una hora, hasta a las 00.00, mientras que las agrupaciones no podrán superar las 6 personas, entre otras restricciones que deben ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

LA RIOJA

Su incidencia es de 549, la positividad, la positividad del 15,2 %, y la ocupación de las ucis llega al 33,3 %, aunque la presión hospitalaria es casi el 14 %. Desde el viernes y hasta el 7 de noviembre, toda la comunidad quedará confinada perimetralmente, salvo para desplazamientos para acudir al centro laboral, por cuestiones académicas, sanitarias o atender a personas dependientes.

CEUTA

Tiene la positividad más alta de España (27,7 %), su incidencia supera los 388, la ocupación de las ucis rebasa el 41 % y la tasa de presión hospitalaria es del 12,7 %. La ciudad autónoma restringirá las reuniones a un máximo de seis personas no convivientes, entre otras medidas.

MELILLA

La otra ciudad autónoma sufre una incidencia de 822, una positividad del 27,6, los pacientes covid ocupan un 23,7 % de las plazas hospitalarias y el grado de saturación de las unidades de cuidados intensivos ronda el 42 %. Melilla continúa cumpliendo dos de los tres criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad para establecer restricciones en la movilidad de la población, situación que sigue esquivando al no llegar al 35% de ocupación de camas COVID-19.