El sector turístico aún lo ve peor: en Galicia perderá 3.586 millones

La última estimación de la OCDE sitúa a España como el país desarrollado con la economía más golpeada por la caída turística. La previsión de pérdidas en este sector fundamental de cara al final del verano y cierre de 2020 es de -98.753 millones de euros. Es decir, una caída de más de 15.620 millones de euros con respecto a las pérdidas de -83.134 millones de euros ya previstos en junio antes de los rebrotes. Todo ello supone un -64,7% menos de actividad turística que en el año 2019.

En concreto, en Galicia, las pérdidas serán de -3.586 millones de euros, lo que equivale a un -52,7% menos de ingresos derivados por turismo que en el ejercicio anterior. Estos datos parten de un informe publicado en el día de ayer por la asociación para la excelencia turística Exceltur.

Sin embargo, a lo desolador de estas previsiones, habrá que sumar las consecuencias derivadas de las nuevas medidas anticovid que entraron en vigor este lunes en Galicia, entre las que destacan el cierre del ocio nocturno, horarios más restrictivos para todos los bares y restaurantes y la imposibilidad de fumar en aquellos locales donde la distancia interpersonal de dos metros no se pueda garantizar.

“Nos parece totalmente inapropiado lanzar un decreto y al día siguiente cerrar toda la hostelería, en general, por la noche”, alerta César Ballesteros, presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra.

“En primer lugar, no tenemos nada claro que una medida de ese calibre se pueda tomar de una manera tan injustificada, ni cerrar un sector sin previos contagios producidos en él”, explica, y añade que, “en nuestra comunidad, muchos establecimientos han tenido especial cuidado y pulcritud, en restauración y ocio nocturno, por lo que no entendemos cómo se ha hecho ese cierre sin presentar ninguna compensación al respecto, sobre todo tratándose de un sector que ya viene muy tocado del confinamiento previo”.

A FONDO PERDIDO. Al respecto, Exceltur resalta la importancia de que el sector turístico español, en breve, recabe “un urgente y potente” plan de ayudas a fondo perdido, para facilitar la supervivencia de buena parte del tejido empresarial viable y su empleo. César Ballesteros asegura que, “desde el punto de vista legal, parece que se van a recurrir las nuevas medidas por parte de todas las asociaciones de las comunidades autónomas, porque no se entiende que se hayan tomado de manera unilateral y sin ningún tipo de diálogo con el sector”.

Al respecto, Ovidio Fernández, presidente de la Confederación de Hostelería de Ourense, resalta que, “si con estas medidas se acaba hundiendo el movimiento nocturno, evidentemente, eso tendrá que tener una compensación a nivel de Estado, por todo lo que está sufriendo el sector”. “Las medidas son necesarias, visto lo que se ve, pero la situación está siendo tan difícil que la ayuda también es precisa”, asegura.

“Hemos tenido un pequeño repunte del turismo en la segunda quincena de julio y primera de agosto, pero ahora llega una realidad con nubarrones tras las novedades de estos días, justo cuando se estaban viendo claros, y en un momento en el que se acaban los ERTE el 31 de septiembre, sin prórroga planteada y sin nada claro para el sector en cuanto a ayudas”, apunta el presidente de la Federación de Hostelería de Pontevedra. “La situación es alarmante”, sentencia.

CIERREs en SEPTIEMBRE. La pandemia en Galicia, pese a tratarse de una comunidad donde la situación no es tan como la de otras zonas de España, presenta rebrotes a un ritmo acelerado en las últimas semanas, y los nuevos contagios provocan miedo en los visitantes, que tímidamente comenzaban a viajar de nuevo.

“La hostelería está sufriendo: primero, porque el movimiento turístico de esta épocadel año era importante y está siendo lamentable, económicamente, afectando a todo el sector servicios y también a otros sectores; y, segundo porque este va a ser un año inolvidable, nunca hubo nada parecido”, dice Ballesteros.

Por otro lado, y de cara a septiembre, Ovidio Fernández evidencia que “muchos locales estaban cerrados desde que comenzó el coronavirus, otros muchos durante el confinamiento y trataron de recuperarse después, pero también son muchos los que ante las nuevas medidas planteadas han vuelto a cerrar sus puertas de cara a septiembre”.

“El miedo se apodera, o mejor dicho, la incertidumbre en las personas, es todo tan volátil que nadie sabe a qué atenerse y lo único real es que la preocupante situación”, afirma.

reunión con la Xunta. Por otro lado, Sergio Fernández, responsable del ocio nocturno en la Asociación de Hostelería de Santiago, tacha las nuevas medidas para este sector de “incomprensibles”.

“Es incomprensible que se impongan medidas sanitarias al sector que mejor lo estaba haciendo y que mejor estaba implementando las normas sociosanitarias: con aforo, distanciamiento social, mascarillas... todo escrupulosamente llevado”, afirma, y añade que “ahí están los datos, no ha habido ningún rebrote en espacios de ocio de nuestra comunidad”.

Por ello, califica como “incomprensible e indignante la situación”, y la ve como “una aberración y un ataque directo a un sector al que están matando”. “Va a ser un estoque mortal”, asevera. Ante el descontento de los hosteleros nocturnos, la Xunta los ha convocado a una reunión, mañana, con el fin de atajar la “crítica” situación. Fuentes de Vicepresidencia confirmaron a Europa Press que la intención por parte de la Administración autonómica es “escuchar al sector”. Así, el presidente de Galicia de Noite, Luis Diz, señaló que reclamarán a la Xunta “que intermedie” por ellos ante el Ejecutivo central y enumere los tres puntos que cree “funtamentales”: ERTE, alquileres y préstamos.

Finalmente, Sergio Fernández reflexiona que, “ayer mismo, el director del Sergas ponía el foco de contagios en las reuniones familiares, donde no se lleva control de aforos y no hay medidas sociosanitarias, ya que se baja la guardia, al igual que en los botellones o cualquier otro tipo de concentración en otros espacios y, sin embargo, nos prohíben a nosotros, no se entiende esta determinación”, argumenta.