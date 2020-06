El Sergas seguirá con el estudio serológico

coronavirus. El Servizo Galego de Saúde iniciará la pruebas de la segunda oleada de su estudio epidemiológico la segunda semana de junio y Feijóo se ampara en las “decisiones” de sus epidemiólogos y responsables de Medicina Preventiva para continuar con el mismo, a pesar de las críticas.

“Les corresponde a los epidemiólogos, que son médicos, a los responsables de Medicina Preventiva, que son médicos, y a los microbiólogos, que también son médicos” tomar las decisiones respecto a la continuidad hacia la segunda oleada.

Así respondió ayer en la rueda de prensa posterior a la duodécima reunión con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y sus homólogos autonómicos, al ser preguntado por las críticas que una asociación de médicos gallegos de Atención Primaria vertió contra el estudio. “Si hay alguna asociación que considera que no es necesaria la segunda oleada pues es absolutamente respetable su criterio” y asegura que evaluarán “cuáles son los criterios técnicos y científicos” por los que aconsejan no continuar. En este sentido se mostró “sorprendido” porque “haya voces que digan que el Gobierno central” puede realizar su segunda oleada “y la comunidad autónoma no puede hacerlo”. e. press