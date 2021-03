El toque de queda se mantendría a las 22.00 horas también en Semana Santa

Santiago. Pese a que los casos activos y los nuevos positivos diarios descendieron este sábado, no lo hicieron los ingresados por COVID en los hospitales gallegos, que sufrieron un ligero repunte. Es importante tener en cuenta que esta semana se dejaron sentir los primeros incrementos en el número de casos –consecuencia o no del alivio de las restricciones iniciado hace algo más de dos semanas–. En consecuencia, el crecimiento en los hospitales, aunque ya nos ha dado el primer aviso, no debería comenzar a notarse hasta finales de este mes.

LA MITAD DE RECUPERACIONES EN HOSPITALES ESTA SEMANA QUE A PRINCIPIOS DE MARZO. En concreto, ayer se comunicó que los hospitales de Galicia mantenían ingresados a 258 pacientes (seis más que el viernes). Y cabe resaltar que esta semana el descenso fue –entre el día 15 y el 20– de 67 pacientes. La semana anterior –entre el 8 y el 13– la bajada fue algo mayor, de 70 enfermos menos. Pero es que a comienzos de mes –entre el 1 de marzo y el 6–, el descenso duplicaba estos valores, con 144 ingresados menos en siete días. Así que, podemos observar que esa famosa fase de meseta ya ha llegado también a los hospitales.

LOS ENFERMOS CRÍTICOS SIGUEN MEJORANDO. Por lo que respecta al número de pacientes en unidades de cuidados intensivos, estos cayeron ayer hasta los 53 (dos menos). Estas unidades, por lo de pronto, mantienen su caída en valores importantes. Así, si entre el 15 y el 20 de marzo la bajada fue de 21 enfermos críticos por COVID, entre el 8 y el 13 solo fue de uno, y entre el 1 y el 6, de 23.

POR ÁREAS. El área que manifestó un mayor repunte este sábado fue la de Vigo, donde los ingresados subieron hasta los 61 (seis más), si bien se mantuvieron en 12 los enfermos críticos. También ascendieron las hospitalizaciones en la de Ourense, hasta las 24 (dos más), de las que dos se encuentran en cuidados intensivos (sin cambios); y en la de Santiago, con 25 ingresados (uno más), seis de ellos en uci (uno más). á.p.