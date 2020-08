Escolas infantís, casas niño e ludotecas inician a súa actividade a partir do 1 de setembro

SANTIAGO. EP. Galicia vivirá a próxima semana o reinicio da actividade das escolas infantís. A partir do 1 de setembro, empezarán a abrir as súas portas gardarías, casas niño, ludotecas, puntos de atención á infancia, nunha progresiva recuperación da actividade que arrincará o día 4 no caso da rede de centros dependentes da Administración galega. Os centros privados aseguran que está todo listo. A Asociación Galega de Escolas Infantís insistiu estas xornadas en que as gardarías están "desando abrir", e atópanse facendo o que poden para seguir as pautas do protocolo de continxencia, adaptado á súa diferente estrutura e situación.

Aulas burbullas, separación de grupos, desinfección de zapatos, entrada graduada... todo iso forma parte dun plan que tiveron que adaptar ás súas propias particularidades e que suporá un intenso traballo para estes centros, sobre todo durante o período de adaptación e ante a presión das primeiras semanas.

A pesar de todo, os centros manifestan seguridade e tranquilidade. "Tentamos levalo o mellor posible", incidiu Beatriz Iglesias.

As escolas dependentes da rede do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, pola súa banda, denunciaron falta de medios e de persoal para poder cumprir co protocolo, sobre todo para levar a cabo a separación de grupos e a vixilancia para evitar o contacto entre os pequenos.

O sector cre necesario a apertura do servizo, pero sempre garantindo a máxima normalidade e a seguridade sanitaria para previr contagios e evitar a propagación da COVID-19. Tanto CIG, como UXT e CC.OO. consideran que o protocolo autonómico é inaplicable co persoal do que dispón a rede na actualidade.

DENUNCIA TELEMÁTICA

A CIG rexistrou de forma telemática unha denuncia ante a Inspección de Traballo en Galicia para que "garanta unha reapertura segura" das escolas infantís na comunidade, ante a falta de avaliacións de riscos laborais en cada centro e de "protocolos serios" para garantir a seguridade.

Zeltia Burgos asegurou que aínda non se facilitaron os horarios de traballo ás traballadoras, que se incorporan o 1 de setembro, e non se sabe "como van ser eses chamados grupos burbulla". Estes grupos, expostos para que os integren sempre os mesmos nenos e os mesmos profesionais ao seu cargo, son "a medida fundamental a medio e longo prazo" para o coidado dos máis pequenos, dixo Burgos, que pediu que se garanta a parella educativa en todos os centros da Axencia Galega de Servizos Sociais e do Consorcio de Igualdade e Benestar.

Este modelo, que supón que hai dous profesionais a cargo dun grupo determinado de menores, non é o que se aplica en todos os centros dependentes da Consellería de Política Social, de modo que nos casos nos que non o hai, se un bebé presenta síntomas, íllaselle e actívase o protocolo COVID-19, "o resto dos bebés quedarían sós", expuxo a sindicalista. O protocolo "unilateral" da Xunta, agregou, é "inaplicable e inasumible" se non hai un incremento de persoal. "A custo cero isto non vai", manifestou.

"MÁXIMA SEGURIDADE"

Pola súa banda, Política Social asegurou que as medidas do protocolo para o próximo curso nas escolas infantís "garanten a máxima seguridade e protección" para os menores e o persoal, de modo que as familias poden afrontalo "con toda a tranquilidade".

A Xunta destacou que as medidas para a reincorporación foron elaboradas polos expertos sanitarios da comisión de xestión da crise e foi "presentado e debatido" coas organizacións sindicais, que o coñecen "desde o mes de xuño". Para "garantir a correcta aplicación", o persoal recibiu cursos de formación e estivo en xullo nas escolas pondo en práctica as medidas, indicaron.

Nese momento "perfiláronse os horarios" das traballadoras, pero a versión definitiva estará lista "cando se coñezan as cifras definitivas de matriculación e os horarios que solicitan as familias", expuxo o departamento que dirixe en funcións Fabiola García, que engadiu que se fixo unha avaliación de riscos laborais "específica" para a covid-19, enviada aos sindicatos en xuño.

O protocolo conta con medidas preparativas ademais de cuestións organizativas, de hixiene, limpeza e de actuación e reacción ante un posible caso. Os traballadores non acudirán se presentan síntomas, terase que garantir a distancia de seguridade, reforzarase o control de acceso e evitaranse as actividades grupales na medida do posible.

Tanto alumnos como profesionais utilizarán roupa para usar exclusivamente dentro do centro e un calzado especial, no caso de non poder ir descalzos, e o persoal utilizará máscaras ou pantallas de protección. TOMA DE TEMPERATURA

O protocolo elaborado pola Xunta indica que as familias terán que tomar a temperatura diariamente aos seus fillos antes de acudir ao centro, de forma que se supera os 37 graos non poderán acceder á aula. Ademais, terán que acudir á hora concertada e respectar os horarios de entrada e de saída, non poderán deixar os carriños dos bebés no recinto e tampouco acceder a recoller aos menores.

O persoal das escolas infantís tamén conta con recomendacións como priorizar o uso de transporte privado e individual para acudir ao traballo, e medidas como cambiarse de roupa no centro e manter distancias de seguridade, así como facer uso de medios de protección como máscaras ou pantallas faciais.

As familias deberán asinar un documento responsable de non ter sintomatoloxía de COVID-19 nin ter contacto estreito con persoas con coronavirus nos 14 días anteriores á súa incorporación, así como deberán comunicar calquera circunstancia que poida ocorrer en calquera momento do curso a este respecto.

Outras medidas apuntan a desinfectar toallitas e cueiros, ou os biberóns que leven de casa, entre outras, ademais de protocolos de acción para supostos de febre ou dalgún caso sospeitoso.