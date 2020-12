España empezará a vacunar el 27 de diciembre

En rueda de prensa, el titular de Sanidad ha explicado que las inyecciones llegarán a todas las comunidades, si bien aún se "están terminando de ajustar todos los aspectos logísticos en coordinación con Europa", y serán los residentes de centros sanitarios sociosanitarios y su personal de primera línea los primeros a los que se les administre.

Illa no ha podido precisar cuántas dosis recibirá nuestro país porque aún está pendiente de confirmación por parte de la Comisión Europea, aunque sí ha dicho que "no serán todas las que quisiéramos" porque la vacunación va a ser progresiva. "Significa esto el principio del fin de la pandemia, no el fin de la pandemia", ha avisado.

MADRID. EFE