España suspende la inoculación de AstraZeneca durante dos semanas

España suspende la inoculación de la vacuna contra el COVID-19 fabricada por la farmacéutica AstraZeneca durante dos semanas, después de detectar un caso de trombosis de senos venosos en un paciente que había recibido esta inyección. En este sentido, fuentes de la Consellería de Sanidade afirman que este episodio no sucedió en Galicia, donde 14.734 ciudadanos de 50 a 55 años tomaron dicha dosis este sábado. Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, transmitió un mensaje de “tranquilidade”.

La cancelación provisional de la administración del último remedio que abordó en el país llega, precisamente, tras hallarse una patología “preocupante” en el territorio nacional, así como en otros estados europeos, donde más ciudadanos sufrieron distintos episodios trombóticos. Todos ellos tras ser vacunados.

Ante esta situación, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que fue convocado este lunes de manera urgente por Carolina Darias, ministra de Sanidad, determinó pausar el empleo de esta dosis contra el coronavirus. Así lo decidieron los consejeros sanitarios de las diferentes comunidades que componen este organismo.

Esta medida, que fue implantada anteriormente en otros países (como por ejemplo Francia, Alemania, Austria, Dinamarca, Estonia, Italia, Islandia, Irlanda, Lituania, Noruega o Tailandia), será adoptada también en todo el conjunto español, después de haberse adelantado autonomías como Cataluña, Castilla y León, Canarias, Comunidad Valenciana, Asturias y Andalucía, las cuales ya habían aplazado cautelarmente la administración de la vacuna.

Mientras tanto, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) se reunirá nuevamente este martes tras estar estudiando los trombos que se han notificado, aún habiendo apuntado que, hasta esta fecha, no existe prueba alguna de que la vacunación de AstraZeneca haya propiciado dichas afecciones “que no figuran como efectos secundarios”.

De igual forma, la Organización Mundial de la Salud (OMS) garantizaba este viernes que no había razón “para no usar” el compuesto antiviral desarrollado por la anglo-sueca. “Hay personas que mueren todos los días, por lo que es normal que haya personas que han sido inmunizadas y mueren. Los informes disponibles hasta ahora no establecen una relación directa con los trombos ya que este porcentaje se ha observado también entre la población general”, explicó Mariângela Simão, subdirectora general para el Acceso de Medicamentos y Productos Sanitarios.

EL PRIMER CASO EN ESPAÑA. La actuación del Consejo Interterritorial llega tras producirse un casos de trombosis de senos venosos en una persona que había percibido previamente el remedio contra el COVID creada por AstraZeneca. Este factor, sumado a los casos similares que se han dado en países como Alemania o Noruega, que suman 11 episodios, condicionaron la decisión de los responsables sanitarios autonómicos, quienes terminaron por suspender la inoculación de la vacuna.

Dicha cancelación se mantendrá hasta que haya una valoración detallada de las causas de estas afecciones, la cual será elaborada por el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

“Es una suspensión cautelar y basada en el principio de la prudencia después de los casos ocurrido este fin de semana”, manifestó Darias, mientras la directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas, informaba de este caso en España “que cursaba con una disminución de las plaquetas, lo que implica una activación irregular de la coagulación”. Con ello, la experta añadía que el paciente se está recuperando actualmente.

Feijóo MANDA UN MENSAJE DE “TRANQUILIDADE”. Desde la Consellería de Sanidade informaron este lunes que el episodio trombótico detectado en España no fue registrado en Galicia. Y es que, en esta línea, la comunidad gallega presenció una vacunación masiva de AstraZeneca este sábado, cuando 14.734 ciudadanos de 50 a 55 años recibieron dicha dosis contra el coronavirus. Ese día fueron citadas 19.000 personas, habiendo más de 900 que no percibieron la vacuna por contraindicaciones.

Ante esta tesitura, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, trasladó un mensaje de “tranquilidade”. “Proseguiremos con esa vacina, espero que máis pronto que tarde”, dijo el titular autonómico, explicando que su inoculación se ha paralizado “por razóns de prudencia” recomendadas “polos socios da UE”.

“É unha mágoa porque tiñamos lanzada esa vacina e ibamos acompasar os menores de 55 e os maiores de 80”, añadió Feijóo, quien espera que “se despexen as dúbidas” sobre cualquier “efecto secundario” que pueda producir la vacuna.