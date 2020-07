“Esperamos moito galego”

“No ano 2019 realizáronse un total de 150 aloxamentos, no que ven sendo quincenas. A maiores houbo cincuenta máis relacionados con fins de semana ou simplemente reservas por catro noites”, explica David Miranda, xerente da axencia inmobiliaria Costa Galicia. Estas cifras corresponden a todo o ano, que practicamente se reduce aos meses de verán “xa que realmente a demanda de apartamento turístico dase nos meses de xullo e agosto”, concreta. A axencia inmobiliaria ofrece vivendas en gran parte da costa galega. “Abarcamos dende Porto do Son ata Fisterra, especifica.

Costa Galicia traballa maiormente con turistas nacionais, especialmente procedentes de Madrid e Barcelona. Tamén tratan, entre outros, con visitantes de Andalucía e do País Vasco “pero con menos representación”. Este mercado fai a súa reserva a principios de ano. En cambio “os galegos, un turismo fiel que xa coñece a zona, esperan máis á última hora para tomar decisións segundo as predicións meteorolóxicas”, detalla David.

O máis demandado en canto ao tipo de aloxamento na época estival son os apartamentos, sendo Louro coa praia de San Francisco a zona máis reclamada. Por otra banda, se non interesa un turismo en primeira liña de praia, a xente decántase por casas con xardíns e hortas noutros municipios da Costa da Morte.

David ten a sensación de que “o verán vai ser mellor que outros anos”. Ata o momento houbo moita incerteza de como ía ser a época estival. Dende que a situación se foi normalizando a demanda foi aumentando progresivamente. “Nesta zona estamos tendo máis reservas na segunda quincena de xullo con respecto aos últimos 5 anos”, conta. Dende a axencia aprecian que a xente adianta as vacacións, aínda que tamén hai persoas que chaman para reservar en setembro “xa que neste mes os prezos baixan un pouco”.

Durante os meses de confinamento houbo moi poucas cancelacións. “O que nos preguntaban era si se ía manter todo porque tiñan medo de non poder seguir adiante con plans”, di. A parte, tiveron algunha cancelación de propietarios por temor a ter xente aloxada no seus pisos, “pero non son datos representativos”.

Prevese que os madrileños, entre outros, comezarán a chegar a Galicia nos próximos días, pero sen dúbida este ano “esperamos moito galego”. O xerente de Costa Galicia considera que a xente non vai saír de comunidade. “Os que ían a Canarias ou mismo Cuba vanse quedar por aquí cerca”, pensa.

A xente espera con ansia a chegada das vacacións tras semanas de incerteza.“Algúns incluso solicitan un aumento de días porque están fartos de estar encerrados e consideran que este ano débeno aproveitar ao máximo ”, destaca.

A axencia ten un turista moi familiar. O estándar que máis se repite é o de parexa con dous nenos, que en ocasións levan consigo aos avós. Este ano notan un repunte de xente nova. “Ao mellor alumnos de segundo de bacharelato que ían a fóra de viaxe pois deciden alugar aquí para non quedar sen a súa semana de conviviencia xuntos”, manifesta. É algo novo para a inmobiliaria, xa que ata o momento pouco traballaran con este perfil.

Por detrás de Louro, como municipio máis demandado, está Fisterra e o casco vello de Muros. Ese segundo posto cítao polo número de consultas a pesar de que só teñen uns dez apartamentos. En cambio, en Muros chegan aos 35 e en Louro ofrecen seis casas, catro delas de seis habitacións e 2 con dous cuartos, e sobre 35 apartamentos. Chegada a corentena tiñan todo a metade de ocupación e nestas dúas últimas semanas reservouse prácticamente todo o que faltaba por cubrir. “Tivemos que facer en quince días o traballo de tres meses pero é como se non existira o coronavirus”, destaca.

Os prezos mantense e incluso seguen subindo “un pouco”. “Se hai moita demanda os alugamentos tenden a incrementarse”, comenta.

As cifras son positivas para a costa galega despois de vivir semanas de preocupación por descoñecer en que momento nos atopariamos chegado o verán. A maiores, a David gustaríalles que o completo das vivendas chegara a outras zonas como por exemplo Carnota, que está máis separada da primeira línea de praia ou mesmo a Porto do Son con praias con moito vento, e polo tanto menos demanda. “No que ven sendo a tendencia esperamos igualar ou superar o ano pasado, tendo en conta que nos útimos quince días salvamos a tempada”, concreta.