“Estamos moi ledos coa responsabilidade que demostra a nosa xente”

Pantón. A cabalo entre Monforte e Ourense, o concello de Pantón está a superar a covid-19 con escasa incidencia, grazas á responsabilidade dos seus veciños, segundo apunta o seu alcalde, José Luis Álvarez Blanco. Porén, a relación con estes dous municipios estalle a afectar na súa vida diaria, aínda que o seu alcalde, polo que agarda a chegada da vacina para que a situación sanitaria mellore.

Que incidencia están a ter en Pantón da covid-19?

Ultimamente tivemos dous casos, pero a verdade é que nunca houbo moita incidencia.

Ve súa poboación concienciada?

A verdade é que a poboación pórtase moi ben. A xente está reaccionando ben ás medidas, mantén as distancias e usa sempre a máscara, e os bares tamén compren as normativas. Por iso, aínda que seguimos insistindo na concienciación, estamos moi contentos coa responsabilidade da xente.

Que accións levou a cabo o concello dende o primeiro confinamento?

Traballos en concienciar á xente, damos máscaras e desinfectamos aqueles lugares que poden ser máis perigosos como o centro de saúde, o centro de día, a escola infantil ou os bancos.

Que sexa un municipio rural axuda a levar a situación sanitaria?

Se ben axuda que sexamos un concello rural, no que a xente ten moitos coidados, pola contra, temos moito contacto con outros lugares como Monforte ou Ourense, xa que moitos veciños traballan alí e viceversa.

Nese senso, como lles afectou ou seus peches perimetrais?

Os peches non nos afectaron a nivel laboral, porque a xente seguía movéndose para ir ao seu posto de traballo, pero si que afectou no que respecta ao Balneario, xa que tivo que pechar e a xente de Monforte non se trasladou ata aquí.

Por outra banda, están a notar un aumento do interese por ir a vivir ao rural?

A verdade é que si. Temos xente de fóra, sen relación co municipio, que viu a censarse. Agora toca ver se foi só algo provisional ou se se instalan aquí definitivamente. A verdade é que está vindo xente porque no rural se vive máis tranquilo. brais fdez.