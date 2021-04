Estas son las reflexiones de los lectores sobre el uso de mascarillas

El Correo Gallego ha realizado una encuesta sobre el posible cambio de normas en cuanto al uso de mascarilla. Los resultados quedan expuestos en las gráficas que aparecen bajo este texto. Antes reproducimos los argumentos y reflexiones de los que están a favor y en contra del uso de cubrebocas.



LOS QUE CREN QUE PODEMOS ANDAR SIN MASCARILLA

Los proclives a dejar de usarla dicen, por ejemplo: “Ya estamos cansados de usar mascarilla, que además no sirven para nada, sino no habría tantos contagios después de llevar más de un año usándola para todo!”, o “basta ya de privarnos de aire puro”. Apelan a “quitarla en determinados espacios al aire libre” o directamente critican su uso: “España es el único país del mundo que es obligatorio el uso de mascarilla al aire libre, EL ÚNICO... y sin embargo es el que tiene peor resultados”. “El remedio me parece peor que la enfermedad. ¿Sería mucho pedir , un poco de sentido común?”. “Nunca debió ser obligatoria, y menos en espacios abiertos”.

“Non ten sentido utilizar a máscara ao aire libre. Si en espazos pechados e pouco ventilados, transporte, hospitais, polo menos ata que se a chamada poboación diana estea xa vacinada”. “En zonas de exterior y sin gente cerca, se podría andar sin ella, por ejemplo en el alto de una montaña, aunque no se esté haciendo deporte, ya que si no hay nadie más es algo absurdo tenerla puesta, no vas a contagiar a nadie”. “O uso da máscara ao aire libre (exceptuando os lugares onde se producen aglomeracións e as rúas máis concorridas dos núcleos urbanos) non tivo sentido en ningún momento, porque o contaxio é altamente improbable se se gardan as distancias”. “Moitos levamos dende o mes de xullo sen saír de casa máis que para o imprescindible e indo a todos os sitios en coche para minimizar a tortura que nos supón camiñar levando máscara. No meu caso, teño rinite durante todo o ano e ademais o tabique nasal desviado, polo que me produce un gran cansancio facer calquera tipo de exercicio coa máscara posta. Gústame favorecer ao comercio local, pero levo meses sen pisar o centro de Santiago e mercando só en grandes centros comerciais e nalgunha tenda do extrarradio, é dicir, en sitios nos que podo aparcar xusto a carón. Nunca dependín tanto do coche como agora”.

“Está demostrado que en espacios abertos con distancia de seguridade non e necesario”. “Non se poden tomar decisións en base ao medo da xente”. “A máscara é aínda necesaria en espazos pechados e abertos con moita xente, estés vacinado ou non. Pero nestes momentos xa non ten sentido que en grandes espazos abertos sen case xente se manteña a máscara, polo que no verán e co avance da vacinación si agardo que se relaxe esta medida.



LOS QUE CREN QUE DEBEMOS SEGUIR PONIENDO MASCARILLA

“De momento hasta no estar vacunados el 60% de la población no se debe de quitar la mascarilla”. “Yo pienso hacer como los japoneses y seguir utilizándola cuqndo entienda que es conveniente”. Algunos apelan a adoptar “medidas razonables y con base científica”, mientras que hay quien alude a los privilegios: “Que sólo unos pocos privilegiados (los vacunados) puedan quitársela, sólo porque el destino ha decidido que sean privilegiados, me parece un auténtico despropósito”.

Está muy presente la vacunación en las opiniones: “Qué menos que un 75% de la población mayor de 16 años vacunada para comenzar a ir sin mascarilla en espacios abiertos”. “Vacuna, Vacuna, Vacuna!!”. “Faltan muchas personas por vacunarse”. “Mientras no esté la mayoría vacunada es la única defensa”.

“Deberíamos centrarnos en el ahora, la línea del tiempo es fundamental. No hemos hecho nada y ya pensando en “la vie en rose”, cada cosa a su tiempo, así no nos dispersamos”. “Debemos seguir teniendo MUCHO CUIDADO y no acelerarnos, yo tuve covid y lo pasé mal”. “La población activa trabajadora de 25-60 está todavía sin vacunar. Es el intervalo de edad que cotiza”. “Aún no se sabe si la vacuna impide el contagio; la mascarilla es para NO CONTAGIAR, no entiendo el razonamiento de que los vacunados puedan hacer más cosas y quitarse la mascarilla, el virus en principio lo siguen propagando”. “No está demostrado que los vacunados no puedan transmitir el virus, por lo tanto deberíamos seguir todos con mascarilla”.

“No entiendo por qué se ha abandonado al grupo comprendido entre los nacidos en 1955 y 1951”. “Que nos vacunen a la franja 66 69 ,porque estamos en el limbo”. “Creo que deberíamos esperar y seguir como el verano pasado para así estar más seguros y no volver a la casilla de salida o a una UCI colapsada de enfermos y subida de casos; más vale prevenir que después llorar. Incluso creo que tanto la hostelería de día como la de noche deberían de quedar cerradas para siempre por la noche hasta las doce”.

“Es muy incómoda, cierto , pero de momento, debe seguir siendo medio de protección, dado que hay muchísima gente irresponsable y volveríamos al principio. Mejor, tratar de erradicar el virus definitivamente aunque suponga un sacrificio más largo”. “Digo que no podemos dejar de usarla porque, hay muy poca gente inmunizada, como yo, que tengo diabetes y me pueden contagiar; es increíble que los diabéticos no seamos considerados de alto riesgo en esta pandemia. Asco me da, este gobierno de Pedro Sánchez”. “Seria imposible controlar que sólo los vacunados sean los que no la lleven, además que pueden ser vector de transmisión.”