Federico Martinón: “No hay ninguna razón para la alarma con la vacuna de AstraZeneca”

La Dirección General de Sanidad de Dinamarca (SST) anunció la suspensión temporal durante 14 días de la vacuna de AstraZeneca tras registrar “graves casos de trombos” en personas que la habían recibido.

Uno de los casos está relacionado con una muerte, explicaron en un comunicado las autoridades sanitarias, que resaltan que todavía no se puede concluir que haya una relación directa entre la vacuna y los trombos. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha iniciado una investigación al respecto, según la Dirección General de Sanidad danesa, que ha aplicado “un principio de prudencia” y realizará una nueva valoración en la penúltima semana de marzo.

Ante esta noticia, el jefe de Pediatría del CHUS y coordinador de la OMS en seguridad vacunal, el doctor Federico Martinón, explicó a EL CORREO que “no hay ninguna razón para la alarma” y aseguró que “el hecho de que se suspenda un lote de la vacuna, este caso de AstraZeneca, es un procedimiento habitual mientras se investiga”. El doctor Martinón subrayó que “tiene que tranquilizarnos el hecho de que en otros países no ha ocurrido nada. No hay una alarma a nivel global”.

Además, quiso lanzar un mensaje tranquilizador al recalcar “que la vacuna de AstraZeneca es tan segura y eficaz como las otras dos: Pfizer y Moderna”.