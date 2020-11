Feijóo avisa que no hay “ninguna fecha” sobre el fin del cierre de la hostelería

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado a principios del mes de diciembre para tomar decisiones acerca del cierre de la hostelería en las grandes ciudades y otros municipios, y ha matizado que no hay “ninguna fecha” sobre el fin de esa medida, al tiempo que ha advertido de que “no se puede garantizar nada más que seguir trabajando” para mejorar la evolución de la pandemia.

Así ha respondido el titular del Ejecutivo gallego, durante una visita al barrio vigués de Navia, y a preguntas de los medios sobre el posible levantamiento del cierre de la hostelería a partir del 4 de diciembre.

Al respecto, Feijóo ha señalado que la Xunta “no ha concretado ninguna fecha de término para el cierre de la hostelería” (aunque la orden publicada en el DOG el 4 de noviembre sí establece esa fecha como plazo de vigencia de las medidas, sujeto a revisión), y que, cuando se estableció el cierre de locales del sector, se hizo “convencidos” de que “si no se les pedía ese esfuerzo en noviembre, no se podría garantizar ese sector en el mes de diciembre”.

“Si dejamos que la curva de nuevos contagios prosiguiese con la misma intensidad de la segunda quincena de octubre, supondría una tensión enorme en plantas de hospitalización y en UCI. Lo que intentamos es aplanar la curva y disminuirla si es posible; si es así, haremos que diciembre sea mejor que noviembre”, ha señalado Feijóo.

No obstante, ha puntualizado que “salvar la Navidad desde el punto de vista de la hostelería o de tener los comercios abiertos”, es algo que “se verá a principios de diciembre”.

OBJETIVO: REDUCIR LA PRESIÓN HOSPITALARIA

Según ha reiterado, “el objetivo” de las medidas es “disminuir la presión hospitalaria en noviembre para tener más disponibilidad en diciembre, y no al contrario”. “En este momento, no puedo confirmar más que el objetivo se mantiene, pero no podemos garantizar nada más que seguir trabajando”, ha sentenciado.

Por otra parte, cuestionado acerca de la reunión del comité clínico y de posibles cambios en las restricciones, Núñez Feijóo ha recordado que, en los últimos días, Galicia ha conseguido reducir el porcentaje de positivos en las pruebas PCR realizadas, pasando de más de un 8 por ciento al 6 ó 6,5 por ciento actual. “Es un avance importante”, ha señalado.

No obstante, ha puntualizado que, cuando se cumplen 10 días de la implementación de las restricciones (cierres perimetrales de las ciudades, cierre de la hostelería en esas zonas, reuniones solo de convivientes, etc.), “todavía es pronto para ver la evolución completa”. “Esperaremos al fin de semana o principios de la semana que viene”, ha añadido.

El presidente del gobierno gallego ha señalado que, aunque se ha reducido la positividad de las PCR y “ya hace días” que el número de altas supera al de nuevos contagios, “hay que tratar las cosas con mucha prudencia”. “La semana que viene será muy importante para ver la evolución. Vamos a seguir trabajando con rigor y esperanza, pero con realismo”, ha incidido.

Núñez Feijóo ha recordado que “las alarmas saltaron” en la segunda quincena de octubre cuando, en solo dos semanas, Galicia dobló el número de casos activos de COVID, aunque ha señalado que “los datos de hoy son mejores que los de hace 10 días”. “Hay algunos que ya señalan que, en algunas zonas de España, podemos estar en la tercera ola. Vamos a ver cómo finalizamos la segunda en Galicia antes de aventurar qué puede ocurrir en las próximas semanas”, ha zanjado.

