Feijóo: “No necesitamos que el Gobierno nos cuide, lo hicimos solos hasta ahora”

El enfrentamiento entre Alberto Núñez Feijóo y Carolina Darias es cada vez más directo. Si uno habla, el otro responde, y viceversa, en un continuo bucle que se ha acrecentado tras las últimas declaraciones de la ministra de Sanidad, que aseguraba este viernes que si las comunidades no cumplen el nuevo protocolo sanitario, “habrá que hacer que lo cumplan”.

El presidente de la Xunta, por su parte, afirmó que “este tipo de amenazas a nosotros no nos producen ningún efecto”, porque “no necesitamos que el Gobierno central nos cuide, llevamos cuidándonos solos mucho tiempo y acreditando que somos responsables”, y apostó porque el Gobierno vuelva a sentarse con las comunidades para que estas puedan presentar sus alegaciones.

Pues no solo Galicia manifestó su desacuerdo, sino también Madrid, donde la presidenta Ayuso dejó claro el jueves que no iba a cumplir el nuevo protocolo para no ir en contra de los intereses de los ciudadanos; Andalucía, que pidió más información; Castilla y León, donde la Junta amenazó con recurrir a la vía judicial si las medidas seguían adelante; y País Vasco, donde el lendakari rechazó tajantemente un protocolo sin consenso; solo por citar a algunas.

YA SE HA FIRMADO LA ORDEN Y QUEDA SU PUBLICACIÓN EN EL BOE PARA QUE ENTRE EN VIGOR. Sin embargo, Darias volvió a insistir este viernes en que el acuerdo adoptado por el Consejo Interterritorial de Salud es de “obligado cumplimiento” y que lo hará cumplir, pese a la “pugna partidaria” en la que ha enmarcado la rebelión de algunas comunidades. En una entrevista concedida a la Cadena Ser, anunció que está previsto que este mismo viernes se firme la orden, y después pasará a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

“A partir de ahí, estudiaremos las medidas a considerar”, prosiguió la ministra, quien recordó que son medidas sanitarias necesarias para consolidar y mejorar los datos. Así, tras señalar que el objetivo es bajar a 50 casos de incidencia acumulada, la ministra insistió en que hay que seguir luchando contra el virus, porque “es el único enemigo que tenemos, no tenemos otros (...) y tenemos que acorralarlo”, añadió.

ADAPTAR LA NORMATIVA AL RITMO Y AVANCE DE LA VACUNACIÓN. Y Feijóo, precisamente por eso de tener en cuenta la situación epidemiológica, aseguró que “decir que el día 8 de junio vamos a tener las mismas restricciones que a finales del mes de agosto, cuando tengamos alcanzada la inmunidad completa, no tiene ningún sentido”.

“Estamos en este momento con el 30 % de los gallegos vacunados con las dos dosis, dentro de un mes estaremos con el 40 % y en mes y medio con el 45 %, ¿y tendremos la misma regla cuando estemos en el 60 % de inmunidad que ahora en el 30 %? Insisto, esto no tiene ningún sentido”, reiteró el titular autonómico, quién insistió en que no es momento de debates entre partidos políticos, sino de “parar, reflexionar y ponerse a hablar”.

De este modo, Feijóo recordó que “llevamos más de un año en que cada comunidad autónoma establece, de acuerdo con sus Comités Clínicos, los protocolos de apertura gradual y proporcionada, y en Galicia está funcionando ese protocolo”. La gallega es la autonomía con una de las incidencias más bajas de España y con la menor mortalidad del conjunto nacional.

Pero Darias consideró que en estos momentos es necesario un marco de actuación común, como el ya acordado. “No es admisible que en medidas sanitarias haya una pugna partidista como la que está habiendo”, lamentó.

VOLVER A EVALUAR EL DOCUMENTO. El presidente gallego explicó el disgusto de la Xunta después del Consejo Interterritorial del miércoles: “Nos sentamos para concretar recomendaciones, proseguir con el proceso de apertura y nos levantamos con unas normas obligadas por el Gobierno que consiguen el apoyo de las comunidades del Partido Socialista”. “Esto es el contrario de cogobernanza, esto es la imposición unilateral del Gobierno central y las comunidades que llevamos asumiendo la responsabilidad en solitario de gestionar la pandemia mucho tiempo”, sentenció.

“Planteamos volver a sentarnos, evaluar el documento, que se puedan hacer alegaciones por parte de las comunidades y un planteamiento clarísimo: que se revise el documento con la situación epidemiológica que tenga cada comunidad cada quince días, y que cada quince días podamos abrir más la actividad hostelera y social, tomando la temperatura de la pandemia como hemos hecho hasta ahora”, demandó Feijóo.

DESACUERDO EN TERRAZAS, EDUCACIÓN Y PLAZOS. Además, volvió a puntualizar que el Gobierno gallego no está de acuerdo con el documento porque “aplicamos documentos y criterios evaluados por el Sergas que funcionan”, y este no es uno de ellos, porque “ni siquiera sabíamos que iba a ser obligatorio”.

En concreto, Feijóo volvió a mostrar su desacuerdo con las medidas sobre los exteriores de los establecimientos, porque no es normal “que haya unos horarios para terrazas, que tienen mucho menos riesgo epidemiológico, que para los locales de interior”.

Y tampoco coinciden en el criterio de los plazos de revisión. “No tiene sentido que el documento tenga una vigencia hasta que esté inmunizada la población en su totalidad, no tiene ningún sentido”, porque “los documentos tienen que ser evaluados cada quince días, que es lo que tiene un periodo epidemiológico”.

Finalmente, también recordó que, en el ámbito educativo, “queremos vacunar al personal y los alumnos que acuden a los centros educativos antes de que comience el curso, y no tiene sentido un protocolo en el que haya que actuar como si no tuviésemos vacunas”.

OTRAS REACCIONES DE ESTE VIERNES. Asimismo, las reacciones por parte de otras comunidades tampoco se han hecho esperar. El Gobierno de la Comunidad de Madrid aseguró ayer que no tiene “ninguna intención” de abrir el ocio nocturno de forma inmediata, dado que depende de una decisión de la Consejería de Sanidad en función de la situación epidemiológica.

Trasladó que este sector es “absolutamente responsable” con la situación derivada de la pandemia, por lo que desde el Ejecutivo madrileño se les ha solicitado que planteasen una propuesta de apertura progresiva bajo un protocolo.

En el caso de Andalucía, el consejero de Salud y Familias dela Junta, Jesús Aguirre, insistió en seguir pidiendo el “consenso” al Ministerio de Sanidad y no “imposiciones” en medidas que son “competencia” de las comunidades autónomas.

“Lo que no puede haber es una imposición a nivel de medidas”, aseguró, lamentando también que “decayese el estado de alarma”, algo que ha provocado que ahora “existan problemas con los diferentes tribunales superiores de Justicia y del Tribunal Supremo a la hora de tomar cualquier medida, porque rápidamente nos la echan” para atrás. Descontento general, por tanto, entre todos los que votaron en contra de este nuevo protocolo.