Feijóo pediralle a Sánchez ampliar o toque de queda, valorar o uso obrigatorio de máscaras FFP2 e un calendario de vacinación definido "de principio a fin"

SANTIAGO. EP. A reunión que o venres manterán o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o seu homólogo estatal, Pedro Sánchez, marcou a comparecencia na Cámara do mandatario galego, que aproveitou para buscar o apoio dos grupos políticos ás propostas que levará á Moncloa, entre duras críticas ao Goberno estatal por "non xestionar nin deixar xestionar" a pandemia.

Feijóo arrincou a súa comparecencia lembrando vidas perdidas na pandemia, coa voz entrecortada, e unhas palabras de recoñecemento aos profesionais que nos ámbitos sanitario e sociosanitario traballan para combater os efectos da covid-19. E a continuación, defendeu a súa xestión e a toma de medidas, entre elas as últimas restricións, que entraron en vigor ás 00,00 horas deste mércores.

Mentres os líderes da oposición --Ana Pontón (BNG) e Gonzalo Caballero (PSdeG)-- afeáronlle a súa "falta de autocrítica" e a súa estratexia de "confrontación", Feijóo ha replicado que "mentres sexa presidente" atenderá antes ás recomendacións do comité clínico que ás que lle formule calquera partido político. E volveu a insistir en que o confinamento xeral que tería "terribles" consecuencias económicas e sociais, polo que debe ser "o último recurso".

En todo caso, para non xerar "falsas expectativas" a unha "sociedade madura" como a galega, admitiu que non pode pechar a porta a que haxa que endurecer máis as medidas e advertiu que, aínda que os datos galegos de taxa de mortalidade e presión asistencial, por exemplo, son aínda "mellores" que os do conxunto estatal, a Xunta "non dubidará en aplicar medidas máis rigorosas" se é "imprescindible".

E el, engadiu, dará a cara ante os galegos para anuncialas. Farao porque é o presidente --dixo-- dun Goberno "no que ninguén se esconde". No polo oposto situou ao Executivo que dirixe Pedro Sánchez, ao que instou a "asumir as súas responsabilidades", xa que "toda España atópase no pico da terceira onda".

8M E ELECCIÓNS CATALÁS

Ás portas do seu encontro con Sánchez, Feijóo rememorou o recente rexeitamento do Ministerio de Sanidade, aínda con Salvador Illa á fronte, a flexibilizar o toque de queda e lamentou que o Executivo estatal "nin goberne nin deixe gobernar" ás comunidades autónomas por priorizar "criterios políticos de curto alcance", en referencia ás eleccións catalás.

"É triste que se manteña nun segundo plano", sostivo Feijóo, quen criticou que, nun contexto de gravidade, os cidadáns teñan que observar "a substitución do ministro de Sanidade" ou o "despregamento de membros do Executivo en actos de campaña". "Pero o máis grave é que, por encima de todo, impídanse ás comunidades os instrumentos que vemos necesarios desde a primeira liña", afirmou.

Así mesmo, cuestionou que o Executivo de Sánchez tome decisións "inspiradas por criterios políticos de curto alcance". "Por que se lle restou importancia á primeira de onda de marzo? Porque había que celebrar o 8M?", preguntouse, antes de equiparar o sucedido con que non se adopten medidas como adiantar toque queda a pesar de que o piden varias autonomías porque "hai que celebrar custe o que custe eleccións en Cataluña".

PROPOSTAS

E após as críticas, pediu á oposición apoio para as propostas que exporá na súa reunión do venres, entre as que incluíu, precisamente, flexibilizar o toque de queda, e tamén abrir o debate sobre en que contextos se podería esixir que sexa obrigatorio o uso das máscaras FFP2 --analizando o impacto económico que podería derivar desta medida--.

Entre as súas peticións estará tamén alcanzar "un consenso nacional" polo teletraballo, que España se dote dunha ferramenta lexislativa para a xestión da pandemia "a longo prazo" ou a necesidade de dispor un calendario de vacinación definido "de principio a fin". Neste punto, esgrimiu que a subministración debe facerse, para as próximas fases, en porcentaxe equivalente á poboación diana.

"Se o próximo grupo prioritario van ser os maiores de 80 anos, e Galicia ten o 8,2% destes maiores, a Comunidade ten que recibir o 8,2% das vacinas", apostilou.

Así mesmo, Feijóo pedirá ao presidente do Goberno que fixe "criterios obxectivos" respecto diso dos fondos habilitados para as comunidades.

"CONFRONTACIÓN" E "FALTA DE AUTOCRÍTICA"

Pola súa banda, tanto a líder do BNG, Ana Pontón, como o secretario xeral do PSdeG coincidiron ao críticar que Feijóo acuda de novo á "confrontación" co Estado e a culpabilizar á cidadanía para eludir as súas "responsabilidades" na xestión da pandemia. Fronte a iso, emprazáronlle a "anticiparse" e a "porse a gobernar".

En primeiro lugar, nunha quenda de réplica no que tamén ha críticado que o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, estea "a facer campaña" en lugar xestionar a pandemia, Pontón acusou a Feijóo de ser "incapaz" de anticiparse e reprochoulle tamén a súa falta de "autocrítica".

A líder nacionalista, que alertou da gravidade dos datos, censurou que "o primeiro" que fixese Feijóo despois do Nadal fose "botar a culpa" aos galegos da situación "sen facer autocrítica" e reprochoulle que "non fose capaz de pór sobre a mesa a única medida que é capaz de cortar de raíz" os contagios que, na súa opinión, pasa por "un confinamento de dúas semanas", ampliable.

"Que máis ten que pasar?", preguntouse Pontón, que mostrou a súa "man tendida" para colaborar coa Xunta na xestión da pandemia.

Tamén trasladou a súa vontade de colaboración para dobregar ao virus o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, quen se mostrou moi crítico coa estratexia política de "confrontación" que, na súa opinión, leva a cabo Feijóo, ao que emprazou a "porse a gobernar" e "protexer á xente". Así, lembroulle que ten "todas as competencias" no marco do Estado de Alarma decretado no ámbito estatal.

O socialista, que censurou a "soberbia" mostrada por Feijóo e chamoulle a "baixarse do pedestal", cargou contra a "política do anuncio continuo" do mandatario galego, a quen lle gusta, dixo, "porse as medallas cando as cousas van ben", pero despois pon o foco na actuación doutras administracións, sobre todo do Goberno, así como na propia cidadanía.

Sobre este punto, subliñou que son as autoridades as que teñen que ser "implacables" e mostrou o seu rexeitamento a unha "policía de balcón" alentada polas palabras de Feijóo ao sinalar aos cidadáns da responsabilidade do avance dos contagios. "Non poña á xente contra a xente", reclamoulle.

Por último, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, defendeu a xestión realizada pola Xunta da pandemia con base no "saber especializado" dos expertos e acusou á oposición de confundir "improvisar" con "axustar" as medidas ás necesidades.

Deste xeito, censurou que Caballero culpe á Xunta de tentar "salvar o Nadal" cando o Executivo estatal tomou decisións máis restritivas que as do Ministerio de Sanidade e criticou tamén que a única solución por parte do BNG pase por un confinamento total.

"Pontón propón o confinamento de 15 días, Caballero di que é lesivo e inconsistente, afortunadamente non temos un bipartito", ironizou Puy, que subliñou que as propostas que fai o presidente da Xunta "son razoables" e contrastan cunha actuación por parte do Executivo estatal "embazada" pola campaña electoral catalá.