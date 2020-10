Feijóo pide clarificar "qué se entiende por toque de queda"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado este martes por determinar "qué se entiende por toque de queda", si limitar actividades concretas durante un tiempo o impedir la movilidad absoluta de ciudadanos, ya que ha dicho que no le gustaría "añadir confusión" al momento actual.

Núñez Feijóo ha opinado de este modo al ser preguntado por la medida avanzada por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que ha dicho que esta región estudia pedir al Gobierno que declare el toque de queda "no solo en Madrid, sino en toda España" para lograr que no haya ningún tipo de movilidad en determinadas horas del día.

Tras una reunión institucional con el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, el presidente gallego ha considerado que puede ser "una buena medida" el cierre de determinadas actividades entre unas horas concretas, algo que ya se está aplicando en algunos lugares, en función de la incidencia de casos, entre otros parámetros.

Sin embargo, ha mostrado sus "dudas" sobre la capacidad de una autonomía para impedir que los ciudadanos salgan a la calle, por lo que ha abogado por "parámetros claros" y por una ley "específica" que avale a las comunidades a actuar frente a la pandemia.

"No hay ningún lugar en España donde se esté prohibiendo salir a la calle a partir de las 12 de la noche, yo no conozco ninguna comunidad autónoma que lo haga. Y tengo dudas, además, de que una comunidad autónoma tenga competencias para hacerlo. Sin legislación (específica) imagínese cómo está el país: o estado de alarma o medidas de salud pública, no hay otras posibilidades", ha advertido Núñez Feijóo.

SANTIAGO. EFE