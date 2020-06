Feijóo pide que se garantice la salud de todos al abrir "de golpe" la circulación

Santiago (EFE). El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado este domingo al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, la necesidad de reformar la legislación sanitaria, pues al autorizar "de golpe" la circulación completa, se hace necesario, en su opinión, "garantizar la salud pública de todos".

La legislación actual no lo permite, ha indicado en rueda de prensa telemática el máximo mandatario autonómico, tras el encuentro virtual con Sánchez y el resto de sus homólogos autonómicos, y ha apuntado que no participa de corriente alguna que pretenda "estigmatizar".

Solamente reclama una "garantía", ha dicho, para los visitantes y para los gallegos, y al revés. Y "que no se desentiendan de coordinar" quienes deben hacerlo, ha solicitado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo a los presidentes autonómicos que se adelantará al 21 de junio la apertura de fronteras con los países del espacio Schengen, salvo Portugal, que ha pedido que sea el 1 de julio.

Según han informado a Efe fuentes del Gobierno, en la décimo cuarta videoconferencia telemática con los responsables autonómicos Sánchez también les ha comunicado que el 1 de julio habrá un acto en la frontera con Portugal al que asistirán el presidente del Ejecutivo, el rey y el primer ministro portugués.

La videoconferencia de hoy será la última en estado de alarma, si bien Sánchez ha trasladado a los presidentes la intención de hacer una presencial a finales el mes de julio.

Pide ajustar la legislación sanitaria para regular la movilidad

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, abogó por ajustar la legislación sanitaria para regular la movilidad y controlar los brotes en su reunión por videoconferencia con el titular del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de sus homólogos autonómicos.

Un día antes de que Galicia entre en la nueva normalidad, y por tanto de que se convierta en la primera comunidad en la que se levante el estado de alarma, el máximo mandatario autonómico ha aprovechado el encuentro de este domingo, han informado fuentes del Ejecutivo gallego, para mostrar algunas de sus inquietudes.

La principal preocupación se ciñe a lo que pueda pasar a partir del 21 de junio, cuando se abran las fronteras interiores y exteriores, y por ello ha conminado a consensuar criterios para hablar de brote, así como la respuesta a dar según sea el caso.

En el ámbito educativo, Núñez Feijóo ha solicitado conocer los criterios para volver al curso académico y se ha mostrado partidario de utilizar los que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Feijóo ha reiterado, asimismo, su petición de que se elimine la tasa de reposición en sanidad y servicios sociales para disminuir la inestabilidad y la temporalidad, así como de que se baje el IVA del turismo y las mascarillas.

Todo ello entre otras cuestiones, entre las cuales también ha estado la situación de la fábrica de Alcoa en la Mariña de Lugo, donde hoy hay una nueva concentración.

El presidente gallego ha agradecido al Ministerio de Sanidad el trabajo realizado en estos meses y, más allá de las diferencias, la “fructífera” cooperación mantenida. EFE

Saluda el "estado de vigilancia sanitaria permanente" y pide prudencia

Santiago de Compostela, 14 jun (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo, para no volver "inevitablemente hacia atrás", que no haya un relajo en la llegada del "estado de vigilancia sanitaria permanente", en el que entrará este lunes la Comunidad, al ser la primera en levantar el estado de alarma, justo una semana antes que el resto.

En su comparecencia telemática tras la reunión semanal con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de homólogos autonómicos, ha apuntado que mañana la sociedad no puede pensar en "consumar las totales costumbres que teníamos antes" y tampoco hacerse a la idea de que "el virus no existe", porque no es así y la situación "no es inmutable".

"Estaremos vigilantes", ha garantizado, antes de dejar atrás un "instrumento absolutamente excepcional". Si la autonomía sale del plan de desescalada por fases, esto ha sido, ha dicho, por "el mérito y la responsabilidad de todos los gallegos" a los que ahora solicita "redoblar esfuerzos y no relajarnos" puesto que "el virus sigue existiendo".

Núñez Feijóo se ha extendido en los agradecimientos, desde el personal sanitario hasta el Gobierno de Pedro Sánchez, del que ha dicho que "ha intentado acertar en sus decisiones", con aciertos y con "errores", éstos últimos en algunos casos "lógicos", y con diferencias entre unos y otros, "que seguramente son inevitables".