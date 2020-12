Feijóo propone ser más estrictos que las “recomendaciones” del CISNS

El presidente de la Xunta insistió este jueves en que “lo más seguro” para intentar controlar el virus en las reuniones navideñas es “no mezclar” unidades convivenciales diferentes, por lo que planteará a los gallegos ser “más rigurosos” que las “recomendaciones” propuestas este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud (CISNS) celebrado entre las comunidades y el Ministerio. Y para ello indicó que este es su punto de vista y el criterio del comité clínico que asesora a la Xunta desde el inicio de la pandemia.

Sobre estas recomendaciones, “que no son norma”, aseguró en la rueda de prensa tras la reunión del Consello de la Xunta, reconoció que “es mejor tener un marco, aunque difuso y genérico, que nada”.

“Seguiremos comentando que no debería haber más de dos familias que convivan juntas reunidas; pensamos que los niños son un vector de menor riesgo que adultos y que diez personas allegadas, conocidas, supone un riesgo alto”, ha dicho el presidente gallego, que ha reconocido que no sabe qué quiere decir Sanidad con personas allegadas: “Habrá que ir al diccionario y verlo”.

“Al final se trata de la responsabilidad individual de cada familia y no tentar la suerte (...) Lo más seguro es celebrar las fiestas con la misma familia que celebramos los días ordinarios”. Núñez Feijóo explicó, además, que en Reino Unido se permitirán las reuniones de hasta tres unidades familiares, mientras que la Xunta propone que sean dos; y en Alemania los menores de 14 años no computan, mientras que Galicia propone que no lo hagan entre los 10 y los 12 años.

“Mejor es algo que nada”, dijo sobre el protocolo que defiende Sanidad “pero hay que ser algo más estricto, proponemos ser más estrictos”, insistió el presidente gallego, reiterando que “reunirse hasta diez conocidos en una cena es un alto riesgo”, remató.

Feijóo no fue el único mandatario que aseguró ayer que el acuerdo del CISNS no es una norma y, por tanto, no es de obligado cumplimiento. Otras voces de comunidades, como del País Vasco, Cataluña, Madrid o Andalucía, entre otras, también indicaron este jueves que las comunidades no tendrían que cumplirlas.

Sin embargo, el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, recordó que el documentado pactado el miércoles con las comunidades “obliga a todos” y se adopta en el marco de las facultades que otorga el estado de alarma al Consejo Interterritorial para “tomar acuerdos de obligado cumplimiento”.

obligado cumplimiento o no, “todos tienen parte de razón” El juez José Antonio Vázquez Taín aclara las dudas. Explica que la ley indica que los Consejos Interterritoriales, en las materias que son de su competencia, sus acuerdos “pueden ser obligatorios hasta para las comunidades que no los acapeten”. Pero en un párrafo más adelante explica que para ello “cada autonomía tiene que publicarlo”, en el caso de Galicia en el DOG, “desarrollando los medios legales para la aplicación del acuerdo”.

“El problema es que en teoría sí son de obligado cumplimiento, pero en la realidad hace falta que cada comunidad publique una resolución o un decreto de la entidad correspondiente para aplicarlo”, resume.

En un anterior “Consejo Interterritorial se adoptó conjuntamente que el acuerdo fuera de obligado cumplimiento pero este miércoles, que yo recuerde –explica–, pienso que no hubo votación definitiva. Illa dice que se tiene que cumplir y algunas comunidades dicen que no”. Y además, la anterior ocasión, Sanidad publicó un decreto dando el contenido del acta de la reunión. Así que volvemos a lo mismo: o se publica en algún diario oficial cuál es el acuerdo o ni siquiera es obligatorio”, asegura. “Todos tienen parte de razón, como desde hace 9 meses, y ninguno se pone de acuerdo con el otro”, remata Vázquez Taín.