Feijóo solicita por carta un esfuerzo adicional para evitar incumplimientos

··· El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, insta a Feijóoa reforzar el sistema de rastreo de los contagios para garantizar la seguridad en la desescalada de las restricciones que se inicia este fin de semana en Galicia. En una rueda prensa ofrecida este sábado, consideró que la flexibilización de las medidas debe hacerse “con cautela”, y recordó que su partido no es partidario de un confinamiento domiciliario como llegó a plantear el BNG. Además, celebró que el “PP rectificase” y procediese a “blindar Galicia” de cara al puente y no solo a cerrar la frontera con Portugal. “Era inconsistente que no se pudiese viajar de Vigo a Baiona pero sí de Madrid a Baiona”, remató Caballero.