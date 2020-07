Fermosa homenaxe de Feijóo ao Nosferatu de Murnau

expresionismo alemán. Coa silueta tan recortada como a de Max Schreck cando sube as escaleiras na busca da súa amada vítima, emerxe @FeijooGalicia nesta impresionante fotografía. “Galicia, Galicia, Galicia. Boas Noites”, susurra este tuit lanzado polo seu equipo de comunicación. Inmellorable imaxe, eficaz mensaxe... De dez. Iso si, algo de medo tamén mete con ese dedo a piques de afundirse sobre unha ría galega.

ollo co momento ‘deliverance’. A @AntonGomezReino empezamos a recomendarlle algo máis que un bañador hawaiano e paracetamol. Para empezar, que teña moito coidado con eses incautos baños polas recónditas paraxes galegos (neste momento escribo como a nai dun madrileño embadurnado de Nivea en Samil). Continuando cos símiles das películas de horror, o candidato de Galicia en Común parece a piques de ser abordado por un lugareño de Deliverance. E xa sabemos o mal que acabou todo.

parabéns para ti. Gómez-Reino xa colleu o Teléfono Rojo Chamamos a Moscú, para contar con Yolanda Díaz nos seus mítines desta fin de semana. En @CsGalicia, a candidata @Beatriz_Pino_ dedicaba este venres tres fotos a felicitar o cumpre de Inés Arrimadas.

Os que escapan das praias pero tampouco teñen demasiado medo ao coronavirus poden ir estes días ás salas de cine. Francis Ford Coppola decidiu lanzar nada menos que a terceira versión de Apocalypse Now, sen contar co documental rodado pola súa muller Eleanor Coppola. Polo corazón das tebras tamén teñen que navegar os nosos candidatos, co obxectivo de lograr o máximo número de asentos no Hórreo. Para o papel de prensa canallesca, sempre nos reservamos ao estupendo fotógrafo Dennis Hopper.

alerta fuckchinchos. Nun xogo de palabras entre o aluvión de madrileños chegados na pandemia (poden preguntar en Cedeira) e o desembarco de políticos capitalinos da fin de semana, o BNG divulgaba nas redes este cartel. Aparece aquel desafortunado militar que acabou colgado dunha farola tras lanzarse en paracaidas cunha bandeira española tamaño XXXL. O Bloque tamén publicou este venres a portada dunha ficticia revista, na que Feijóo aparece como candidato... e non precisamente en plan Robert Redford.

ata caballero vai de mercadillo. Entre os variopintos ecosistemas polos que se moven os candidatos na campaña electoral, destacan especialmente os mercadillos. Alí podes comprar os mellores calcetíns de marca, zapatillas deportivas para un apuro ou para ir de cañas cunha americana, e outro tipo de delicias. Non sabemos si @G_Caballero_M é asiduo a estes negocios. Pero entre Salvador Illa e Zapatero (nada menos), o candidato socialista tivo tempo para saudarse de cóbado cuns vendedores. Iso si, acompañado da súa eterna mascarilla vermella e cun reloxo de categoría asomado baixo o blazer. Que aquí, quedámonos con todo.