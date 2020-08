Ferrol: tres sanitarios positivos e 20 aillados

no marcide. A área sanitaria de Ferrol contaba este luns con 113 personas afectadas polo coronavirus. Todas elas atópanse nos seus domicilios e non hai hospitalizados. Pero entre os positivos figuran xa tres profesionais do hospital Arquitecto Marcide. O pasado sábado comunicábase que un sanitario presentaba o virus, o que desembocou no aillamento dunha vintena de compañeiros. Ao mesmo tempo, bloqueáronse 23 camas da planta na que se encontraba o traballador para proceder á súa desinfección.

Según confirmaron fontes do Sergas a este diario, este luns estaban tres profesionais implicados positivos na quinta planta. E continuaban unha veintena de profesionais en corentena, “o que obrigou a bloquear 23 camas”. A xunta de personal do Arquitecto Marcide amósase conforme coas medidas tomadas pola xerencia. “Parécenos correcta a medida preventiva tomada de proceder ao peche de camas da unidade afectada para a súa desinfección, así como o aillamento preventivo do resto dos seus compañeiros”, apuntou Elena Rey, portavoz de ese organismo que representa aos traballadores.

En esta área que engloba a Ferrolterra, Eume y Ortegal, hay 593 casos ya curados y se registraron 33 fallecidos desde el inicio de la pandemia. p. h.