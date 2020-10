Fin de semana con récord de contagios en España: nunca hubo 52.188

Una Incidencia Acumulada de 410, 18 casos por cada 100.000 habitantes que cada día se aproxima más a esa línea roja del confinamiento domiciliario, con Navarra y Melilla por encima del millar de contagios, Aragón y La Rioja aproximándose y hasta nueve comunidades por encima de la media estatal (entre las que ya no se incluye a Madrid); 16.008 pacientes hospitalizados y 2.163 en las unidades de cuidados intensivos dibujan un panorama de lo más preocupante cuando transcurrieron pco más de 24 horas desde que se decretó un nuevo estado de alarma.

Por contra las cifras de la pandemia que ofrece Galicia se encuentran entre las menos malas. Es la cuarta con menor IA ya que solo Canarias, Baleares y la comunidad Valencia presentan mejores datos.

Y la situación tiene visos de empeorar ya que el Ministerio de Sanidad notificó ayer 52.188 nuevos casos de covid desde el pasado viernes, la cifra más de toda la pandemia. 5.217 c orresponden a las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de contagios se sitúa en 1.098.320, y la cifra de fallecidos en 35.031, 279 más.

Por comunidades, el País Vasco es el que más nuevos positivos ha confirmado en las últimas 24 horas, con 891; seguido de Aragón, con 762; Cataluña, con 633; Galicia, con 597; Navarra, con 501; Madrid, con 370 y Extremadura, con 364. La incidencia acumulada en los últimos 14 días (casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes) es de 410,18 (frente a 361,66 del pasado viernes); mientras que la ocupación hospitalaria es del 13,7 % (12,11 % el viernes) y la de las ucis del 24,2 % (22,48 % el viernes).

En este escenario ayer le tocó comparecer en solitario al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien señaló que ya hay varias comunidades por encima del 40 % de ocupación en ucis (Galicia está en 8,40%), lo que pone al sistema sanitario en situación de “mucha presión”, aunque aun no se puede hablar de colapso.

“Pero la presión es muy importante y ya hay algún hospital que está en una situación muy crítica”, recalcó. También en algunos hospitales, la ocupación de camas hospitalarias está haciendo que se reduzca gran parte de la actividad programada, algo que las comunidades están tratando de evitar “a toda costa”.

Desde el viernes se han registrado aproximadamente 17.000 nuevos casos diarios, señaló Simón, quien ha admitido que la evolución es “rápida” y “ascendente”. Advirtió de que es “muy probable que si no se consiguen implementar correctamente todas las medidas que se van proponiendo la incidencia se incremente rápidamente durante las próximas semanas”. No obstante, precisó que España no está subiendo sus cifras tan rápido como otros países, pero, ha recordado, que se partía de “un punto basal más alto”.

Simón explicó que la incidencia va aumentando progresivamente ya que aun no se ha notado los efectos de las medidas puestas en marcha por las comunidades autónomas y una preocupación adicional: el número de casos asintomáticos sigue siendo alto, por encima del 45 %, ha dicho Simón, quien ha subrayado que la detección precoz de estos casos “sirve de poco” si luego no cumplen el aislamiento. A este respecto, incidió en que si no se cumplen “escrupulosamente las cuarentenas” genera un problema que solo se puede solventar “imponiendo sanciones cuando se tengan que imponer”.

Fernando Simón recordó que España se encuentra en una situación de incidencia “muy alta” y auguró que es “altamente probable” que la evolución de la epidemia de incremente en los meses invernales. Simón ha recordado que si bien hace unas semanas los datos mostraban una mejoría en la evolución “ahora llevamos claramente otras tres de ascenso importante”, tal y como muestran los datos facilitados por las comunidades. También ha estimado que “es posible” que a mediados de noviembre, hacia la tercera semana haya unidades de cuidados intensivos que se encuentren en una situación “muy complicada”.

Señaló Simón que tras la discusión a nivel europeo y con todos los responsables de vigilancia y alertas de las comunidades autónomas y la experiencia que se ha adquirido durante la pandemia, “es muy probable que la evolución vaya a seguir incrementándose durante los meses invernales”: “no podemos garantizarlo, pero es altamente probable”, ha indicado el epidemiólogo.

Todo ello porque defendió una duración de seis meses del estado de alarma en el país, ya que, además, indicó que Europa se va a enfrentar a una ola “quizás mayor” a la de primavera, en cuanto número de casos, debido también a que ahora la capacidad de detección es mayor.

Pero también afirmó que si todo va muy bien no habrá vacuna hasta enero y cuando esté lista serán primero los grupos de riesgo los que se vacunen y mientras hay que “convivir con el virus”: “probablemente conviviremos mal y hacia la primavera iremos mejorando esa convivencia”, sostuvo Simón.