Galicia administra la mayor tasa de vacunas recibidas pero sigue ralentizándose la segunda dosis

Los datos oficiales que el Ministerio de Sanidad actualizó este lunes señalan que el plan de vacunación contra la COVID del Sergas es el que mejor está funcionando aunque presenta un lunar muy importante. Continúa ralentizada la administración de la pauta completa debido, señalan los expertos, al retraso a la hora de recibir las unidades precisas, tarea que desempeña el Gobierno Central.

Las cifras señalan que Galicia administró 217.795 de las 235.025 vacunas recibidas, lo que supone le 92,7 % del total. Esta tasa es la mayor entre todas las comunidades, seguida por Aragón (91,9 %) y Andalucía (91,3 %). Es casi ocho puntos superior a la media española (del 84,9 %). En el otro extremo, se encuentra País Vasco (65,7 %).

Ahora bien, las personas que han recibido en Galicia las dos dosis que inmunizan contra el coronavirus se incrementan de forma muy paulatina en los últimos días. Actualmente son 58.891, por lo que aumentan en 202 respecto al viernes pasado con lo que se mantiene una cierta ralentización tras el impulso registrado hasta el 8 de febrero: en aquella fecha se subió de los 37.720 inmunizados que se contabilizaban el viernes 5 hasta los 51.424; es decir 13.704 gallegos que quedaban libres de la enfermedad tras ser vacunados.

En las tres semanas siguientes, hasta este 1 de marzo se inmunizaron poco más de la mitad: 7.467 personas, una cifra muy escasa que pone en duda la posibilidad de alcanzar el objetivo fijado por la Unión Europea, y asumido por España, del 70 % de la población al finalizar el verano.

Galicia recibió un total de 235.025 dosis –los datos se actualizan cada miércoles–. De ellas, 153.385 son de Pfizer; 23.800, de Astrazeneca; y 9.800, de Moderna. El presidente de la Xunta aseguró que la Consellería de Sanidade tenía capacidad para inocular hasta a cien mil personas diarias... si dispusiera de las dosis suficientes.

En España, se han puesto 3.829.465 vacunas de las 4.508.845 recibidas. Con la pauta completa de las dos dosis hay más de 1,2 millones de personas. Los datos del departamento dirigido por Carolina Darias indican que en ese periodo se han recibido 3.508.245 dosis de Pfizer, con 3.331.439 dosis administradas y 1.236.500 personas que han recibido la pauta completa; 192.000 correspondientes a Moderna, con 147.554 ya inoculadas y 25.348 personas con la pauta completa de administración; y 808.600 de AstraZeneca, con 350.472 dosis administradas.

Por comunidades autónomas, Andalucía ya ha administrado 769.89 de 842.810 recibidas; Aragón 130.122 de 141.535; Asturias 117.129 de 135.755; Baleares 61.342 de 79.620; Canarias 146.120 de 173.940; Cantabria 59.144 de 68.525; Castilla y León 257.479 de 300.885; y Castilla-La Mancha 162.939 de 211.175. Asimismo, Cataluña ha recibido 734.510 dosis y ha administrado 650.327; la Comunidad Valenciana 389.910 y ya ha inoculado 323.505; Extremadura 125.955 (111.006); La Rioja 34.945 (27.386); Madrid 605.415 (472.599); Murcia 153.535 (123.364 administradas); Navarra 69.825 (60.697); País Vasco 194.210 (127.629); Ceuta 6.220 (6.273); y Melilla 5.050 (4.710).

CRITERIOS OBJETIVOS. Una nueva investigación de la Universidad de California en Berkeley evidencia que dar prioridad a la vacuna a las personas con mayor riesgo de morir a causa de la COVID, las personas mayores, salvará el máximo número de vidas.

Las conclusiones, publicadas en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, abordan el dilema ético de quién debe ser el primero en la fila para recibir un suministro limitado de vacunas. “Dado que la edad avanzada va acompañada de una disminución de la esperanza de vida, se asume ampliamente que eso significa que estamos salvando menos años de vida. Demostramos que esto es erróneo. Los patrones de edad de la mortalidad por COVID son tales que vacunar primero a los más mayores salva más vidas y, sorprendentemente, también maximiza los años de esperanza de vida restante”, explica el autor principal del estudio, Joshua Goldstein.

Teniendo en cuenta la edad y los riesgos para la salud, estos científicos llevaron a cabo un análisis de la esperanza de vida en EE. UU, Alemania y Corea del Sur ante la pandemia de coronavirus. Basaron sus cálculos en el número de vidas potencialmente salvadas por la vacunación, multiplicado por la esperanza de vida de los vacunados.

Por ejemplo, si un millón de vacunas salvaban 1.000 vidas, y se preveía que esas personas vacunadas, de media, vivirían otros veinte años, el número total de años de vida salvados sería de 20.000. Según los investigadores, los argumentos matemáticos en los que basan su conclusión no se aplican solo a unos pocos países, sino en general a todo el mundo.