SANTIAGO. EP. Galicia alcanzou as 860 vítimas mortais vinculadas á pandemia após o falecemento dun home de 87 anos no Hospital Clínico de Santiago, segundo notificou este sábado a Consellería de Sanidade. Así as cousas, a cifra total de falecidos desde o comezo da 'nova normalidade' ascende a 241 en Galicia. A primeira morte deste período foi a dunha muller o 7 de agosto. Antes diso, a Comunidade galega encadeara case dous meses --desde o 10 de xuño-- sen decesos relacionados co coronavirus.