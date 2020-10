Galicia baraja extender los cierres perimetrales a los fines de semana

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que la extensión de los cierres perimetrales de las ciudades y algunos de sus ayuntamientos limítrofes y de la limitación de las reuniones a solo convivientes a los fines de semana "es una posibilidad".

La Consellería de Sanidade ha adoptado este viernes la decisión de endurecer las restricciones en Galicia ante el aumento constante de contagios y muertes por coronavirus en la comunidad hasta el próximo martes, cuando el comité clínico que la asesora se volverá a reunir.

Núñez Feijóo ha avanzado que entonces este grupo de 34 expertos "revisará cuál es la situación y puede ser que alarguemos por más tiempo ese cierre perimetral o por contra entender que no es necesario durante los días de semana porque los desplazamientos son muy pequeños".

Ha abundado en que de lunes a viernes hasta las 15.00 horas los desplazamientos "desde el punto de vista del ocio" son "inexistentes", y en que a la Xunta le "interesa proteger la salud y que no se caiga la economía, por este orden".

Preguntado por si de ello se deduce que en Galicia se podrían aplicar los cierres perimetrales localizados por ciudades o áreas metropolitanas solo los fines de semana, Feijóo ha admitido que se valorará en el seno del comité clínico asesor y que "es una posibilidad" y "una hipótesis" que valorarán los expertos.

El presidente de la Xunta ha recalcado que existen "medidas más eficientes que otras" y que "loo fácil es cerrarlo todo, y lo difícil, combinar determinadas aperturas con determinadas y fundamentales garantías sanitarias".

"Vamos a ver si somos capaces de ir acertando en una cirugía más localizada e igual o más eficaz que una gran cirugía, más genérica", ha asegurado Feijóo, quien ha subrayado: "ésta no es una decisión política. Es una decisión clínica", y ha añadido que, de momento, siguiendo este criterio, "nos ha ido bien".

Preguntado por si las restricciones acotadas al puente de Difuntos tienen semejanza con las de la Comunidad de Madrid, Feijóo ha remitido al hecho de que en Galicia "muchos tememos a nuestros antepasados enterrados en los pueblos", y lo que se busca evitar son desplazamientos de las ciudades al rural, y con ellos, "desplazar el virus".

"No la hemos adoptado -la decisión de endurecer las restricciones en Galicia- por temas de puentes o de otras cuestiones", ha aseverado.

También ha justificado que en Galicia se diferencie entre las siete grandes ciudades y el resto del territorial en que un cierre perimetral de toda la comunidad ya existe "de facto", al haber tomado esta decisión Asturias, Castilla y León y Portugal. "Nadie podría entrar en Galicia", ha aseverado.

Asimismo, ha esgrimido que la Xunta solicitará que los esfuerzos de Policía y Guardia Civil se centren en vigilar los cierres perimetrales, sobre todo en las ciudades, antes que controlar las autovías, pues los movimientos serán "prácticamente testimoniales".

Adicionalmente, ha razonado que las comunidades no tienen competencias para cerrar estaciones de tren o aeropuertos, con lo que los efectos del cierre global serían "muy limitados".

Por último, ha apuntado que en el caso de que alguien no residente en Galicia entrase en la comunidad "de forma ilegal", no podría reunirse con nadie más que con sus convivientes, con lo que, en la práctica, se preservaría la "situación de burbuja" y "no habría ningún riesgo para la salud de los demás".

En esta línea, Feijóo ha recalcado que "no tiene sentido adoptar medidas globales" si no se "ataca lo fundamental: el riesgo de que se rompa la unidad de convivencia".

El presidente de la Xunta ha confiado en que la ciudadanía "entiendan el por qué" del endurecimiento de las restricciones, en una "decisión meditada" y que "entendemos que es la mejor para preservar la salud y la que mejor mantiene los principios básicos de funcionamiento de la economía en Galicia".



Una treintena de municipios gallegos tiene limitadas a convivientes las reuniones

La Xunta de Galicia mantiene desde las 15,00 horas de este viernes a 30 municipios gallegos --entre ellos las siete grandes ciudades-- con las reuniones limitadas sólo a convivientes debido a la evolución epidemiológica por la pandemia de la Covid-19 con el fin de frenar los contagios.

Así lo recoge un decreto publicado por la Xunta en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una media hora antes de la entrada en vigor de las medidas a las 15,00 horas de este viernes adoptadas por la mañana en la reunión del subcomité clínico.

El decreto de Presidencia de la Xunta, firmado por el titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, concreta que las limitaciones de reuniones de grupos sólo de convivientes afecta a los municipios de A Coruña, Arteixo, Lugo, Pontevedra, Poio, Marín, Santiago de Compostela, Teo, Ames, Vigo, Ferrol, Narón, Fene, Neda, Vimianzo, Ourense, Barbadás, Verín, Oímbra, Vilardevós, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Beariz, Boborás, O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro y San Cristovo de Cea.

De la treintena de municipios, un total de 14 son nuevos ayuntamientos que verán limitadas las reuniones de personas a grupos de convivientes, debido a que en la provincia de Ourense y en Santiago de Compostela esa restricción ya estaba en vigor.

No obstante, la Xunta aclara que “esta limitación no impedirá la reunión con personas no convivientes que se produzcan por motivos de asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes o personas con discapacidad, o por causa de fuerza mayor o situación de necesidad”.

Esta limitación tampoco será aplicable en el caso de actividades laborales, institucionales, empresariales, profesionales y administrativas, actividades en centros universitarios, educativos, de formación y ocupacionales, así como en el caso de práctica de deporte federado, “siempre que se adopten las medidas previstas en los correspondientes protocolos de funcionamiento”.

Asimismo, tras escuchar las recomendaciones del subcomité clínico reunido este viernes, la Xunta justifica que “procede la limitación de entrada y salida de personas” en el ámbito territorial delimitado de forma conjunta por los ayuntamientos de A Coruña y Arteixo; así como en el de Pontevedra, Poio y Marín; en el de Santiago, Teo y Ames; y en el de Ferrol, Narón, Fene y Neda.

También la Xunta, por recomendación de los expertos sanitarios, ha acordado limitar la entrada y salida en los ayuntamientos de Lugo, Vigo y en el coruñés de Vimianzo ante el avance de la Covid-19 en esos territorios.

Esta limitación territorial de forma conjunta se mantiene en los municipios de Ourense y Barbadás; así como en los de O Carballiño, O Irixo y Boborás y en los de Verín, Oímbra y Vilardevós.

No obstante, quedan exceptuados de la limitación aquellos desplazamientos “adecuadamente justificados” que se produzcan por motivos como asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

A ello se suma la asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil. También está permitido el retorno al lugar de residencia habitual o familiar; asistencia o cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables.

También los desplazamientos a entidades financieras y de seguros o estaciones de servicio en territorios limítrofes, así como actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales; renovación de permisos y documentación oficial y otros trámites administrativos inaplazables y la realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

Con todo, la Xunta puntualiza en este decreto que “no estará sometida a restricción ninguna la circulación en tránsito a través de los ámbitos territoriales en que resulte de aplicación la limitación”.

AFORO

La Consellería de Sanidade ha explicado que las medidas referentes a la limitación de movilidad perimetral y la restricción de reuniones entre convivientes han entrado en vigor desde las 15,00 horas de este viernes.

Mientras, en el caso de las medidas que modifican los límites de los aforos en los ayuntamientos, Sanidade ha ratificado que su publicación tendrá lugar este sábado en el Diario Oficial de Galicia.

Las medidas establecidas este viernes estarán vigentes hasta el próximo martes día 3 de noviembre, cuando el comité clínico volverá a reunirse y evaluará si es necesaria su continuidad.

“A favor de los principios de necesidad y de proporcionalidad, las medidas deberán ser objeto de seguimiento y de evaluación continua, con el fin de garantizar su adecuación a la situación epidemiológica y sanitaria”, matiza la Xunta, que apunta que “serán revisadas en un periodo máximo de siete días”.

PONTEVEDRA. EFE. E.P.