Galicia, con la sexta menor incidencia del país, tiene las mayores restricciones

Resulta innegable que la comunidad gallega ha mejorado sus indicadores pandémicos notablemente en las últimas semanas, estando muy por debajo en todos ellos de la media española y también situándose como una de las autonomías en mejor situación del país. Sin embargo, a la espera de lo que anuncie hoy el presidente Alberto Núñez Feijóo tras la reunión del comité clínico, las restricciones siguen siendo muy estrictas, teniendo las mayores limitaciones de España, pese a ser la séptima autonomía con menor incidencia acumulada a 14 días y la quinta a siete; y tener la quinta menor presión hospitalaria en el conjunto de camas y la segunda en lo que respecta a la ocupación en ucis.

El comité clínico que asesora a la Xunta en la toma de decisiones volvió a reunirse este martes, y encima de la mesa, se retomó el documento con el que trabajó a finales del año 2020, el cual, en esencia, vinculaba las medidas de restricción a la incidencia de cada ayuntamiento. Por ello, se estudió cómo vincular de nuevo movilidad, horarios de hostelería y aforos con la situación epidemiológica de cada municipio. Hoy será Feijóo quien aclare si se amplian los horarios de bares y restaurantes hasta las 20.00 o las 20.30 horas,una posibilidad que la Xunta ya abordó el lunes con el sector de la hostelería. En un principio, el Gobierno gallego es partidario de avanzar en la desescalada de cara al puente de San José. Avanzar a modiño y con prudencia.

Todo ello en un contexto en el que los datos son favorables, pero con la amenaza de que se produzca una cuarta ola, como advierten los expertos y como previene el médico de Medicina Intensiva y miembro del comité, Pedro Rascado: “A mayor movilidad, mayor riesgo”.

La incidencia a 14 días de Galicia es de 76,94 casos por cada cien mil habitantes --casi 51 puntos por debajo de la media española, situada en 127,8–. En primeras posiciones están Melilla (468 casos por cien mil habitantes), Madrid (222), Ceuta (209,9), País Vasco (173), Asturias (172) y Cataluña (158,2). Por otro lado, a 7 días, la IA se fija ahora en 35,30 casos, mientras que España se sitúa en los 59,9 -- casi 25 puntos más--. En este indicador los primeros puestos también son para Melilla (238), Madrid (109), Ceuta (104,9), País Vasco (89), Asturias (79) y Cataluña (68,6).

Asimismo, en lo que atañe a la presión hospitalaria, la situación en Galicia es todavía más alentadora, ya que el porcentaje de camas ocupadas por enfermos COVID es del 3,44% --más de tres puntos por debajo del conjunto de España, en el 6,67%–. En primeras posiciones: Ceuta (12,44%), Madrid (12,33%), Melilla (10,99%), País Vasco (8,95%), Asturias (8,83%) y Cataluña (7,50%). Además, la ocupación en ucis es la segunda menor del país, con un 7,92% de camas destinadas a pacientes críticos de COVID (Extremadura tiene un 4,39%). Los primeros puestos del ranquin son para Ceuta (52,94 %), La Rioja (35,85%), Madrid (33,96%), Cataluña (30,66%), Castilla y León (26,69%) y Asturias (27,33%) y Castilla y León (26,69%).

TOQUE DE QUEDA. Sea como fuere, en la comunidad gallega seguirán vigentes al menos hasta el viernes las mayores restricciones de todo el Estado para la hostelería y también para la posibilidad de reunirse con no convivientes. Y es que, si cogemos las siete autonomías que en estos momentos se encuentran, como hemos visto, más afectadas por el COVID –Ceuta, Melilla, Madrid, Asturias, País Vasco, Cataluña y Castilla y León–, y analizamos sus actuales medidas para luchar contra la tercera ola, observamos que cualquiera de ellas tiene más permisividad que nosotros.

Por una parte, si bien es cierto que todas ellas --a excepción de Madrid, a las 23.00-- tienen fijado el toque de queda entre las 22.00 y las 6.00 horas, al igual que Galicia, en las demás comunidades la mayor parte de los establecimientos de venta pueden prolongar su actividad hasta esa hora máxima de las diez de la noche. Solo Cataluña, con un horario de cierre máximo para la hostelería a las 17.00 horas se encuentra en peor situación que nuestros hosteleros, que deben bajar persianas a las 18.00 horas.

Seguidamente, todas las demás tienen mayor franja horaria. Así, Melilla cierra la hostelería una hora más tarde que Galicia, a las 19.00; y Asturias y el País Vasco, a las 20.00. Por su parte, Castilla y León y Ceuta pueden mantener actividad en los bares hasta el mismo toque de queda, esto es, hasta las 22.00, aunque no pueden recibir clientes a partir de las 21.30. Y Madrid es la más permisiva en este aspecto --y en casi todos--, pudiendo echar el cierre a las 23.00 horas, sin recibir clientes desde las diez.

DE REUNIONES DE SOLO DOS PERSONAS HASTA SEIS. Por otro lado, en lo que respecta a la posibilidad de reunirse con no convivientes, Galicia también es de las comunidades que se ven más limitadas, pudiendo verse con solo cuatro personas que no vivan en el mismo domicilio. Esto se hace extensible también al grupo que se reúne en torno a una mesa en la hostelería. Con mayor limitación que esta solo se encuentra en estos momentos Ceuta, donde las reuniones se limitan a un máximo de dos personas, salvo que sean convivientes. En la misma línea que Galicia se mueve Castilla y León, donde solo pueden juntarse cuatro personas, al menos hasta que finalice el estado de alarma; País Vasco, también con 4 no convivientes; y Melilla, igualmente con uncuatro personas por encuentro a no ser que estas sean convivientes.

Sin embargo, muchas autonomías en peor situación son más laxas en este sentido. Asturias limita sus reuniones a un máximo de 6 personas, solo reduciendo a 4 los supuestos en que estos encuentros se produzcan en la hostelería. Las grandes potencias como Cataluña y Madrid también fijan el límite en 6 personas, aunque la primera establece la puntualización de que deben pertenecer a un máximo de dos burbujas de conviviencia y, la segunda, de que en espacios interiores debe bajar el número a cuatro.

La práctica del deporte también muestran grandes diferencias entre regiones. En Galicia, pese a la recuperación del deporte federado, todas las demás prácticas deportivas al aire libre tenían un límite de hasta cuatro personas, con un 30% de aforo en gimnasios. En Asturias, por ejemplo, la actividad deportiva no federada al aire libre puede reunir hasta 15 personas y seis en interior.