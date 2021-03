O conselleiro apela á reunión desta tarde do Consello Interterritorial de Saúde para coñecer as medidas que se poderían adoptar durante a Semana Santa, entre elas o adianto do toque de queda. Lembra que en Galicia xa está fixado nunha hora antes. No caso dos peches perimetrais, cre máis importante traballar nos xa definidos, en lugar de establecer outros adicionais.