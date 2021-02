Galicia descende a niveis de contaxios detectados previos ao Nadal pero as UCI suman catro pacientes

SANTIAGO. EP. Galicia mantense esta fin de semana en niveis de contaxios detectados similares aos que tiña antes da explosión da terceira vaga, aínda que este descenso no impacto da pandemia aínda non se deixa notar na UCI dos hospitais, que suman outro catro pacientes respecto da xornada anterior. Así figura na actualización dos datos da pandemia que cada día publica na súa páxina web a Consellería de Sanidade con información recollida até as 18,00 horas da xornada anterior (neste caso, do sábado 13 de febreiro).

Así, os servizos sanitarios galegos detectaron un total de 419 contaxios de covid-19 (por calquera tipo de proba diagnóstica) nas últimas 24 horas, nas que o número de casos activos volveu experimentar un descenso superior ao milleiro, que deixa a cifra global en 13.745, 6.000 menos que hai unha semana.

Dos contaxios descubertos, 387 foron por positivo en proba PCR, o 4,7% do 8.095 test practicados, 108 menos que na xornada anterior. Así, Galicia baixa de novo do limiar do 5% de taxa de positividade en PCR, establecido pola OMS como orientación para dar por controlada a pandemia.

No entanto, o descenso nos contaxios aínda non se deixa notar nas unidades de críticos dos hospitais galegos, que continúan en máximos da pandemia. De feito, logo de rexistrarse unha baixada de 10 pacientes nas cifras do sábado, 24 horas despois volve darse unha suba até os 222, catro máis que o sábado.

Nas unidades de hospitalización convencionais si se produce un descenso, aínda que só de catro ingresados menos respecto ao día anterior, o que deixa o global en 997, primeira vez que se baixa do milleiro nas últimas semanas.

A Coruña-Cee segue como o distrito sanitario máis afectado e, de feito, é o único, xunto con Santiago, que empeora as súas cifras de hospitalizados respecto ao sábado. Sanidade informa de 276 (+6) pacientes ingresados na área coruñesa, 76 deles na UCI (+3).

En Vigo o total de hospitalizados baixa este domingo a 140 (-1), dos cales 25 necesitan coidados intensivos (sen cambios). A continuación atópase a área de Santiago-Barbanza, que atende a 137 pacientes covid nos seus centros (+1), 35 en UCI (-1).

En Ferrol baixa o cómputo total a 134 (-2), 26 en críticos (+2); mentres que en Ourense hai este domingo 121 pacientes covid ingresados (-4), dos cales, 13 están en críticos (sen cambios). En Pontevedra tamén diminúe até os 101 (-3), 21 na UCI (+1); así como na área de Lugo, que notifica 88 ingresados (-1), 22 deles en coidados intensivos (-2).



CONTAXIOS DETECTADOS

As cifras de contaxios detectados en 24 horas sitúanse este domingo nos niveis previos á terceira onda da pandemia, que elevou as marcas da crise sanitaria con máis de dúas semanas superando o milleiro de casos descubertos cada día.

Nas últimas horas, segundo as cifras achegadas por Sanidade, foron 419 os contaxios detectados por calquera tipo de proba, 387 deles por positivo en proba PCR, a cifra máis baixa do último mes e medio.

No entanto, o descenso no número de positivos por PCR encádrase nun contexto de diminución do número de test practicados. Fai unha semaana, cando se detectaron 819 positivos por PCR, levaron a cabo case 12.000 probas polas 8.905 realizadas nas últimas 24 horas (108 menos que o día anterior).

Con estas cifras, a positividade situouse de novo por baixo do limiar marcado pola OMS para dar por controlada a pandemia, unha taxa do 5% en PCR do que Galicia non logrou baixar entre o 24 de decembro e comezos desta segunda semana de febreiro.

De feito, nas últimas horas catro do sete áreas sanitarias arroxaron unha taxa inferior a ese 5%, que só superaron A Coruña (7,2%), Ferrol (6,5%) e Ourense (5,3%). En canto ao volume de contaxios detectados por distrito (a través de calquera tipo de proba diagnóstica), ningún do sete pasou o limiar da centena, ao que se achegou A Coruña con 98. O resto mantiveron a tendencia á baixa dos últimos días: Vigo (86), Pontevedra (61), Lugo (49), Santiago (48), Ferrol (50) e Ourense (31).



CASOS ACTIVOS

Ademais, o volume de casos activos (persoas que padecen a enfermidade) volveu descender en máis dun milleiro nas últimas 24 horas.

Sanidade notifica un total de 13.745 casos activos, 1.102 menos que hai 24 horas, o que tamén supón un descenso de máis de 6.000 no últimos sete días.

Deste xeito, baixan os activos en todas as áreas, especialmente nas das dúas grandes cidades de Galicia que, á súa vez, son as que máis pacientes covid presentan.

O distrito sanitario da Coruña contabiliza este domingo un total de 4.146 casos activos (-259) e Vigo, 2.140 (-206). Após elas atópase Santiago con 1.812 (-145), seguida por Pontevedra, con 1.787 (-135).

Ourense e Ferrol notifican este domingo o mesmo número de casos activos, 1.312, aínda que presentan diferentes oscilacións cun descenso de 123 na área ourensá e de 88 na ferrolá. Por último, Lugo mantense como a menos afectada con 1.236 (-146).



CONTAXIOS, CURADOS E FALECIDOS

Desde o principio da pandemia infectáronse en Galicia un total de 108.241 persoas repartidas por áreas da seguinte forma: A Coruña (25.492), Vigo (20.386), Santiago (17.450), Ourense (14.287), Pontevedra (11.755), Lugo (11.273), Ferrol (7.598).

Até o momento curáronse en Galicia 92.246 persoas que padeceron covid-19, 1.355 delas nas últimas 24 horas.

Con todo, a cifra de falecidos sitúase xa nos 2.086 despois do seis mortes notificadas polas autoridades sanitarias na noite do venres. Unha destas persoas era usuaria dunha residencia de maiores.