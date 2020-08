Galicia encadea o seu cuarto día con máis de 200 positivos diarios

Galicia acaba de deixar atrás a semana que confirma que a segunda vaga da covid-19 xa está entre nós, con máis de mil infectados e encadeando onte o cuarto día consecutivo con máis de 200 positivos nunha xornada –un feito que non se vivía dende as primeiras xornadas de abril–.

O domingo pechouse con 2.306 casos activos de covid-19 na comunidade, unha cifra de doentes que non se rexistraba dende o pasado 12 de maio, cun incremento de 158 enfermos dende o pasado sábado, tras a detección de 232 positivos e a alta cursada por 74 doentes que xa superaron a enfermidade.

Ademais, aos catro falecidos na xornada do sábado hai que engadir un novo deceso ocurrido onte no CHUAC. Trátase tamén dun home con patoloxías previas, neste caso de 66 anos.

A área sanitaria da Coruña-Cee foi xunto á de Santiago-Barbanza na que máis medraron os casos activos nas derradeiras 24 horas, con 40 máis en ambas. A coruñesa continúa sendo a que concentra o maior número de doentes, con 1.207, o que supón un 52,3 % do conxunto da comunidade. Un peso total que –non obstante– nas últimas datas ven descendendo tras o importante avance nas cifras de Lugo, a xa nomeada Santiago-Barbanza e Ourense.

Dos corenta novos positivos detectados na área compostelá, dous deles foron rexistrados entre os contactos das 16 persoas infectadas que foron diagnosticadas mediante un cribado poboacional no concello de Melide, onde o número total de casos sitúabase onte en 42.

Por outra banda, outros oito proveñen do gromo familiar de Santa Comba, que se suman aos sete que xa estaban confirmados, elevando ata os 15 o total de casos no concello. Fontes cercanas á familia cren que a orixe do brote pode estar nalgúns dos seus fillos dado que todos eles desempeñan oficios de alto risco de exposición á covid-19. Estas mesmas fontes sinalan que o persoal e os propietarios dunha funeraria atópanse nestes intres confinados por mor do gromo nesta localidade, o que lles obrigou a reclamar a asistencia dunha empresa fúnebre de Carballo para prestar este servizo.

Cabe destacar, ademais, o positivo dun ancián residente no centro DomusVi de Lalín, detectado tras unha toma de mostras entre todos os usuarios ao rexistrar dous positivos entre o cadro de persoal.

Este novo doente eleva ata aos 86 os casos activos en residencias, dos que 67 son usuarios –56 pertencentes á do Incio, 10 a de Orpea de Culleredo, ademais do novo caso rexistrado en Lalín–.

Se algo diferencia a esta segunda vaga epidémica da primeira é a menor carga asistencial. Se observamos os datos, o pasado domingo Galicia rexistraba 1.400 casos activos con 49 hospitalizacións, o que supoñía que un 3,5% dos doentes precisaban o ingreso hospitalario. Onte, os hospitalizados eran 76, supoñendo un 3,3% dos casos activos.