Galicia encara la Semana Santa con los casos estancados y menos ingresos uci

Pocas dudas quedan, a estas alturas de la historia pandémica, de que esta Semana Santa tampoco será como nos gustaría, ni de lejos. Y es que las restricciones en la hostelería nos impedirán disfrutar de cenas, las medidas de seguridad no nos dejarán reunirnos con más de seis amigos, la prohibición de mantener encuentros en domicilios privados no permitirá las grandes comidas entre ahijados y padrinos y, pese al buen tiempo, tampoco se podrá disfrutar de las playas con total libertad.

Y esta es la foto que podemos extraer a día de hoy, pero no se descarta que sea todavía menos alentadora. Pues este jueves, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que no se descartan aún aplicar nuevas medidas. El comité de expertos que asesora a Sanidade volverá a reunirse el martes para analizar los efectos del puente de San José, si los hubo, y si es necesario tomar, o no, nuevas medidas.

Con todo, el panorama se presenta mejor que el de la Semana Santa de hace un año: confinados por completo y con temor a un virus incipiente del que poco o nada se sabía por aquel momento. Ahora las salidas son posibles y la vacunación ya está en marcha, con la promesa de que a partir del mes de abril el número de dosis se incrementará como para tener a casi el 70% de la población gallega vacunada en junio.

Las autoridades temen también en Galicia una cuarta ola y las alarmas están encendidas. Por eso se intensificarán los controles para evitar aglomeraciones y contactos innecesarios, especialmente en la costa, donde se quieren evitar masificaciones para evitar, como ha sucedido en Sanxenxo y Baiona tras el puente de San José, la aparición de nuevos focos de contagio.

REPUNTE DE LOS CONTAGIOS POR SEGUNDO DÍA. Así, la primera parte de la Semana Santa, siendo éste el Domingo de Ramos, arranca en Galicia con cifras de agosto en lo que a número de casos activos se refiere, pero también es cierto que la bajada de los contagios también se remonta a datos del mes estival, con muy pequeños o incluso nulos descensos. La situación es, prácticamente, de estancamiento. Y es que este jueves la comunidad gallega bajó su número de infecciones en activo hasta las 2.440, lo que supone solo siete menos que el miércoles.

SIETE DÍAS CON DESCENSOS POR DEBAJO DEL MEDIO CENTENAR. Así, ya se encadenan siete días en que los descensos han estado siempre por debajo del medio centenar, sin notarse apenas el cambio, incluso con un día de por medio de repunte. En concreto, de martes a miércoles la caída de casos activos fue de 43, de lunes a martes hubo un repunte en nueve contagios, de domingo a lunes se volvió a descender en 38, de sábado a domingo en 44, de viernes a sábado en doce y de jueves a viernes en once.

Además, este jueves volvió a notificarse, ya por segundo día consecutivo, un repunte en el número de nuevos contagios, que llegaron a los 162 nuevos positivos, frente a los 133 notificados en la jornada anterior y a los 90 del martes. El lunes fueron 103. Por el momento podemos decir que se mantiene la situación de estabilidad, pero que es necesario tener prudencia a la luz de estos datos.

¿HASTA DÓNDE PODRÍAN CRECER LOS POSITIVOS? Con la mayor movilidad que se espera en Semana Santa y sin prácticamente restricciones de movilidad por todo el interior de la comunidad gallega, ¿hasta dónde podrían crecer esos nuevos positivos detectados diariamente? No hay que ser agorero, pero todo parece indicar que se reunirán las condiciones perfectas para convertirse, a no ser que con nuestra responsabilidad lo evitemos, en el caldo de cultivo perfecto para desencadenar una cuarta ola.

Además, con esta subida de ayer, la tasa de positividad --porcentaje de infecciones por test PCR realizados-- aumentó ligeramente a un 2,2 por ciento, tras haber descendido a un 1,9% en la jornada anterior, y después de haber repuntado a un 4% al inicio de la semana. Así, la comunidad gallega aún se mantiene por debajo del 5% que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala para dar por controlada la pandemia.

CUATRO ÁREAS CON MENOS CASOS ACTIVOS. En concreto, en cuanto a los casos activos de COVID, estos bajaron en cuatro de las siete áreas sanitarias –A Coruña, Ourense, Santiago y Ferrol–, mientras que siguen igual que la jornada anterior en la de Pontevedra y suben ligeramente en las de Lugo y Vigo.

De este modo, el área de A Coruña se mantiene con el mayor número de casos, con 927 (siete menos), seguida de la de Vigo, con 517 (16 más); la de Santiago, con 269 (tres menos); Pontevedra, con 209 (sin cambios); Lugo, con 185 (tres más); Ferrol, con 177 (doce menos); y Ourense a la cola, con 156 (cuatro menos).

MUNICIPIOS DE PONTEVEDRA EN EL PUNTO DE MIRA. Asimismo, respecto a las áreas sanitarias, quizá sean las costeras, es decir, las de A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo, las que manifiesten mayor peligro de sufrir repuntes tras los días festivos. De hecho, tomando el puente de San José como adelanto de lo que se avecina, pese a que Galicia parece haberlo superado con aprobado en la mayor parte de sus territorios, sí ha dejado sentir que ciertos municipios, más propensos a recibir turismo, dispararon sus incidencias. El comité clínico alertó este miércoles de los casos de Sanxenxo y Baiona, dos epicentros del turismo gallego por excelencia. La foto de antes del puente era de una incidencia baja, en Sanxenxo, y de cero positivos detectados, en Baiona. Sin embargo, ahora a tres y siete días ambos ayuntamientos han disparado su incidencia a 137 casos por cada cien mil habitantes y 148. El Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés empezó a realizarse ayer un cribado mediante PCR al que se convocarán a 1.190 personas de los ámbitos educativos y de la alimentación en el municipio de Sanxenxo en el marco del protocolo para frenar la COVID-19.

LA PRESIÓN HOSPITALARIA SIGUE BAJANDO A DIARIO. En lo que a presión hospitalaria en Galicia, la caída sigue siendo notable de un día para el otro. Así, este jueves el descenso de pacientes ingresados por coronavirus en los hospitales gallegos, según los datos del Sergas, fue de 14, quedándose en 223 hospitalizados. De ellos, 36 permanecen en uci (tres menos) y en otras unidades habría 187 (11 menos).