Galicia no retrasará el curso escolar y mantiene en 25 el máximo de alumnos por clase

··· El sindicato de profesores ANPE Galicia indica en una nota que no son “partidarios de convocar ni apoyar huelgas del profesorado”, porque no quieren privar del derecho a la educación del alumnado en unos momentos tan difíciles. Exigen la puesta en práctica de las medidas recomendadas y establecidas por las autoridades sanitarias y, “si esto no sucede, pediremos el cierre de los centros, antes de poner en riesgo la salud de toda la comunidad educativa”.

··· CIG, por su parte, denuncia que la Xunta “no prevé el aumento de personal de limpieza en sus centros educativos”, por lo que abrirán “sin la seguridad suficiente frente a la covid-19”.