Galicia pedirá autorización también a los que elijan segunda dosis de Pfizer

Una vez que se ha decidido ya que los menores de 59 años podrán elegir si se vacunan con una segunda dosis de AstraZeneca o con la de Pfizer, según la recomendación del Ministerio de Sanidad, se abre ahora otro debate: ¿a quién es conveniente pedirle autorización: a los que cambian de farmacéutica o a los que se mantienen en la misma?

Galicia lo tiene claro: a ambos, pese a que el Ministerio ha optado porque solo se le exija consentimiento a aquellos que completen su pauta con AstraZeneca. “Dado que nosotros somos los responsables últimos, vamos a aconsejar a los gallegos menores de 59 años que su segunda dosis también sea con AstraZeneca”, aseguró el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que indicó que, “en todo caso, vamos a pedir el consentimiento en ambos casos”.

Y es que, en su opinión, tal y como explicó este jueves tras la reunión del Consello de la Xunta, “esto de decirle al paciente que si quiere la de AstraZeneca, es decir, la misma que ya se le ha dispensado, tiene que firmar un consentimiento informado, pero si quiere otra no lo necesita, no lo vamos a hacer”. “Le pediremos autorización para las dos”, aseguró.

El titular de la Xunta tachó de “lío” el debate surgido entre las autoridades sanitarias y las comunidades y volvió a mostrar su “disconformidad”, pues Galicia respalda la posición de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y también la recomendación que viene en el prospecto del fármaco de completar la pauta con la misma marca.

“SORPRESA” ANTE LA DECISIÓN DEL MINISTERIO. Los documentos de solicitud de consentimiento, según precisó Feijóo, comenzarán a enviarse a los domicilios de los poco más de 90.000 menos de 59 años que ya recibieron el primer pinchazo de AstraZeneca durante la primera semana del mes de junio. “Aquellos que quieran la misma vacuna ya serán citados para vacunar”, dijo, asegurando que, pese a todo, “la logística no va a ser fácil y es algo que aún estamos perfilando”.

Asimismo, dejó constancia, una vez más, de que “nos sorprende esta excesiva discusión y la posición de Sanidad, porque son cosas que no tienen ninguna explicación”. “Nosotros no podemos aconsejar a nuestra gente de forma distinta a cómo nos asesoran nuestros inmunólogos expertos en vacunas y las sociedades científicas, así que mucho más consentimiento debe pedirse para cambiar la vacuna sin que la ficha del medicamento acredite que el cambio de vacuna es una cuestión basal”, aseveró el presidente gallego.

SABER SI LLEGARÁN LOS VIALES. Ahora, lo imprescindible es saber si habrá dosis para todos, y todavía no se sabe, porque no hay previsión de llegada de la marca para los próximos meses. En caso de que no se reciban suficientes viales de AstraZeneca, “la prioridad seguiría siendo completar las segundas dosis del grupo de 60 a 69 años”, así como las primeras, y luego se pasaría a las segundas de los menores de 59. Los que quedasen sin vial, tendrían la posibilidad de espaciar más su inoculación: “el prospecto cifra entre 12 y 16 semanas el periodo de separación” entre pinchazos, “pero hay estudios que incluson hablan de 21”. Sino, habría que completar la pauta con Pfizer o Moderna.