Galicia podría abrir discotecas hasta las dos, pero no celebrar conciertos con 10.000 personas

Todo apunto para que el próximo sábado 12 de junio se celebren las pruebas piloto del ocio nocturno en dos discotecas y varios pubs de la comunidad gallega. La reapertura está cada vez más cerca y se materializa en realidad para el sector. Mascarilla obligatoria, distancia interpersonal, mil personas en los establecimientos más grandes y cierre a la una de la madrugada son las premisas que los organizadores deben cumplir. O, mejor dicho, debían.

Ayer la Comisión de Salud Púbica del Gobierno central puso sobre la mesa una nueva vuelta de tuerca: apertura hasta las 2 de la madrugada en zonas en nivel de riesgo bajo, aforo del 50 % en interiores y terrazas llenas en su totalidad en exteriores. Será debatida este mismo miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud.

Esto daría más aire al ocio nocturno, cuya apertura podría ser por todo lo alto después de año y medio sin ingresos. En concreto, solo se permitiría abrir al sector en aquellas comunidades que en estos momentos se encuentran en nivel de alerta 1 o 2, entre las que está, precisamente, Galicia. Además, en caso de que el territorio esté en el nivel 1 –menos de 50 casos de incidencia a catorce días, ocupación de camas de uci no superior al 5 % y en planta de menos del 10 %–, la discoteca en cuestión podrá abrir con un aforo máximo del 50 % en el interior del local y directamente sin aforo en su terraza.

En lo que respecta a la actitud de los asistentes, estos tendrán que mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre sí, tal y como ya propuso la Xunta, y además solo se podrá consumir en las mesas. En ellas, el límite de congregados que baraja Sanidad es de seis personas en interior y de diez en exterior, al igual que está en estos momentos establecido en Galicia, desde hace poco más de una semana.

Por otro lado, en caso de que la comunidad que se disponga a reabrir sus establecimientos nocturnos esté en nivel 2 –una incidencia máxima de 150 casos por cada cien mil habitantes, una ocupación en uci de más del 10 % y del 15 % en planta–, el aforo máximo se reducirá a un tercio en interiores. Y en la fase 3 y 4 la apertura de ese tipo de locales estará completamente prohibida, tanto en el caso de locales interiores como de aquellos que dispongan de terrazas.

CONCIERTOS Y OTROS EVENTOS AL AIRE LIBRE. Asimismo, no solo se trató en la reunión de la Comisión de Salud Pública el tema del ocio nocturno, sino también el de otras actividades encaminadas al disfrute de la población, como son los concietos y eventos multitudinarios en exteriores. La propuesta del Gobierno echa por tierra, en este caso sí, la que tenía Galicia ya barajada. Si la comunidad gallega preveía poder celebrar eventos de hasta 10.000 personas este verano en espacios exteriores, tal y como está ahora mismo la incidencia, por encima de 50 casos a 14 días, no será posible.

Sanidad está dispuesta a permitir la celebración de eventos multitudinarios de entre 10.000 y 2.500 personas, dependiendo del grado de incidencia. Para poder llegar a las cifras más altas, la región tiene que estar en el nivel más bajo, en el que Galicia todavía no se encuentra, pero al que pronto podría llegar si su evolución continúa siendo tan favorable como en las últimas semanas. Y es que si tenemos en cuenta que entre la pasada semana y esta pasamos de una incidencia de 74,48 a 69,58, es decir, cinco puntos menos, faltarían tan solo cuatro semanas para bajar de cincuenta, si seguimos descendiendo a este ritmo. En julio podríamos estar ya en ese valor.

LAS COMUNIDADES CON MENOR INCIDENCIA NO SON LAS MÁS LAXAS. Ahora la pregunta es: ¿qué comunidades podrán gozar de las restricciones más laxas y cuáles tendrán que esperar todavía? Analicemos la incidencia de cada una. En estos momentos hay tres autonomía en nivel 1 de riesgo: Baleares (38,15 de IA a 14 días), Ceuta (26,13) y Valencia (35,47). Pese a todo, no son las que tienen limitaciones más relajadas. En el caso de Baleares, todavía será este domingo cuando quede sin efecto el toque de queda y, aunque la comunidad ya está trabajando en la reapertura del ocio nocturno y en un protocolo de seguridad para ello, no se prevé que la prueba piloto se realice antes del mes de julio. Además, parece ser que se celebrará en exterior y con un aforo de 2.500 personas. Se queda muy lejos de lo que le permitirá Sanidad si se aprueba el nuevo decreto.

Por su parte, Ceuta es todavía más estricta, pues aunque ahora permite abrir a locales dedicados a la actividad de noche, les ha adaptado la licencia a una actividad mixta que les permita ejercer como bar, y solo hasta la medianoche. Las limitaciones en las reuniones en torno a las mesas también son más duras que las que propone el Gobierno central: cuatro personas en interior y hasta seis en exterior.

Finalmente, Valencia va a la cola. No será hasta el 7 de junio cuando caiga el toque de queda en la comunidad, que ya ha prohibido la celebración de próximos eventos como San Juan, aunque sea en la playa y al aire libre. Eso sí, en bares se permiten 10 personas por mesa. El sector del ocio nocturno reclama que, ahora que la hostelería cierra a las 01.30 horas, se les deje a ellos dos horas más de actividad, hasta las 03.30, pero no parece que las autoridades sanitarias autonómicas estén por la labor.

PROPUESTAS PARA TODOS LOS GUSTOS. Seguidamente, en nivel 2 de incidencia podemos encontrar a un total de 10 comunidades, esto es, la mayoría: Asturias (74,21), Canarias (71,14), Cantabria (83,55), Castilla-La Mancha (118,23), Castilla y León (133,91), Cataluña (98,97), Extremadura (77,44), Galicia (69,58), Murcia (73,78) y Navarra (133,55). Sin embargo, no todas ellas están realmente el riesgo 2 para Sanidad, pues hay algunas que pese a que cumplen el criterio de incidencia, no así el de presión asistencial: es el caso de Castilla-La Mancha –que supera el 10 % de ocupación en ucis: 18,65 %–, de Castilla y León (19,16 %) y de Cataluña (18,72 %). Estas tres últimas, aunque quieran y ya se estén preparando, no podrán reabrir sus discotecas, tal y como advirtió Sanidad. En el caso de Castilla-La Mancha, por ejemplo, se barajaba la apertura hasta la una, con el 75 % de aforo en el interior y 100 % en exterior, al no haber toque de queda. Pero tendrá que esperar esta propuesta. En Cataluña, la situación es todavía más especial, como destacaremos.

Entre los demás, hay propuestas para todos los gustos. Desde Asturias que apuesta por reabrir hasta la una de la madrugada, donde el sector pide que sea hasta las tres y sin límite de reunión; hasta Canarias que pide que se abra hasta las dos con diez asistentes por mesa; o Cantabria, donde estos establecimientos de noche ya operan igual que los bares, cerrados en su interior, seis personas por mesa en terraza y bajada de rejas a la una, tras habérsele concedido la licencia mixta.

ANDALUCÍA SE HA ADELANTADO DEMASIADO. Finalmente, en el nivel 3 de alerta se encuentran todavía seis autonomías: Andalucía (176,09), Aragón (164,51), Madrid (173,47), Melilla (175,71), País Vasco (199,64) y La Rioja (180,67). Dos de ellas han causado especial revuelo en las últimas semanas, especialmente Andalucía. La comunidad ya permite la apertura de las discotecas con bailes al aire libre en las localidades que se encuentran en nivel 1 de restricciones –menos de 50 casos a catorce días–, hasta las dos de la madrugada y sin límite de reunión. Sin embargo, por el nuevo decreto tendrán que volver a cerrar puertas. Además, Madrid, que presentó hace pocos días la propuesta de abrir pubs hasta las dos y sin bailes en pista, aprovechando que ya no hay toque de queda ni límite en las reuniones, tampoco podrá llevarla a cabo.