Galicia rompe a xeira de máis de 200 positivos diarios tras baixar a incidencia na Coruña

Galicia rachou na xornada de onte a xeira de cinco días consecutivos con máis de 200 positivos diarios por covid-19, tras catro días contendo e rabaixando lixeiramente o número de infeccións diarias.

Unha contención que ten como principal protagonista á area sanitaria da Coruña-Cee, que durante a xornada do luns rexistrou tan só un incremento de 4 casos activos alcanzando os 1.240. Pois tal e como explicou onte o seu xerente, Luis Verde Remeseiro, no día de onte os datos de incidencia da covid nos concellos da comarca coruñesa “están empezando a mellorar”. De feito, por primeira vez dende o 10 de agosto esta área concentra menos da metade dos casos activos existentes na comunidade. A pesares disto, o xerente realizou un chamamento á poboación a extremar a prudencia pois “non cabe baixar a garda”.

Cómpre destacar –tamén– da comparecencia de Verde Remeseiro os datos sobre o cribado masivo realizado entre as persoas de entre 18 e 40 anos da Coruña. Este estudo revela, polo momento, tan só un 0,25% de positividade á covid-19. Non obstante, tan só acudiu a realizar as probas o 35 % dos 5.000 mozos citados, segundo informou Luís Verde.

No lado oposto da ecuación atópanse as áreas sanitarias de Lugo e Santiago, que son nas que máis medran as infeccións por coronavirus.

Na área sanitaria lucense son tres os gromos que manteñen alerta ás autoridades sanitarias. Por unha banda, o de Monforte de Lemos, onde o foco coronavírico detectado no edificio número 41 da rúa Duquesa de Alba rexistrou onte cinco novos positivos, elevando a cifra total de infectados até os 77. Tras a realización por parte de Sanidade de 88 PCR nas que se detectaron estas cinco novas infeccións.

Máis todavía medra o gromo vinculado cunha festa celebrada nun local de copas da cidade amurallada na última noite na que o ocio nocturno puido abrir os seus locais con normalidade, pois ao longo do día de onte foron detectados un total de 8 novos positivos relacionados con este foco, elevando o total de casos activos até os 23.

Para rematar, mantense activo tamén un gromo na residencia de maiores do Incio, xestionada pola Fundación San Rosendo, que se convertiu a finais da pasada semana no primeiro xeriátrico intervido polo Goberno galego tras o estado de alarma. Alí continúan infectados un total de 56 usuarios e 8 empregados.

No conxunto das residencias galegas que supuxeron o principal problema a nivel epidémico durante a fase máis dura da pandemia, soportan agora mesmo –no que xa é catalogada pola meirande parte dos expertos como segunda vaga epidémica– un total de 87 casos activos, tras a detección na residencia Orpea de Culleredo dun novo positivo entre os seus usuarios.

Deste modo, 68 dos casos activos corresponden a usuarios –56 do Incio, 11 da Orpea de Culleredo e un da residencia DomusVi de Lalín–, mentres que 19 son traballadores destes centros –8 no Incio, 4 na Orpea de Culleredo, 2 na DomusVi de Lalín; e un respectivamente na DomusVi de Monforte, na de Paradela, na San Bartolomeu de Xove, na DomusVi de Barra de Miño en Coles (Ourense), ademais do caso detectado o pasado luns na residencia compostelá da Volta do Castro.

En canto á presión asistencial continúa sen grandes cambios, precisando atención hospitalaria tan só o 3,3% do total de casos activos rexistrados na comunidade. Deste modo son 86 os doentes que enfrontan a doenza dende algún dos complexos hospitalarios da comunidade: 13 –os máis graves– na uci e 73 en unidades convencionais.