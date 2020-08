Galicia roza xa os 2.000 casos nunha xornada con dous falecidos no Incio

A cifra de casos activos de covid-19 en Galicia multiplicouse por tres dende o inicio da pasada semana ata a xornada de onte. O luns 10 de agosto, Sanidade rexistraba 670 doentes de covid, unha cifra que no día de onte –menos de dúas semanas despois– xa ascendía ata os 1.995. Números que nos retrotraen até 15 de maio, pois dende aquela data, Galicia non rexistrara nunca unha cantidade tan elevada de casos activos.

A pesares deste preocupante ascenso dos casos, o comité clínico do Executivo galego –na súa segunda xuntanza semanal para avaliar a situación epidemiolóxica da comunidade– non considerou necesaria a implementación de novas medidas para conter a transmisión vírica, emplazándose para unha nova reunión o luns da vindeira semana.

Tampouco na área sanitaria da Coruña onde se manteñen as limitacións xa decretadas por Sanidade –lixeiramente máis restritivas que no resto da comunidade–, a pesares de rexistrar 80 positivos tan só nesta área durante a xornada de onte.

No conxunto da autonomía non se detectaban tantos positivos diarios coma onte dende o pasado 5 de abril, durante a fase máis negra da pandemia e menos dun mes despois do decreto do estado de alarma. Concretamente foron 250 novos positivos.

Ademais a estes alarmantes datos hai que engadirlle o falecemento de dous anciáns da residencia do Incio onde o pasado xoves se rexistrou un gromo de coronavirus con máis de 60 casos entre usuarios e persoal do centro. Segundo informou a Dirección Xeral de Saúde Pública tratábase de dous homes de 77 e 93 anos, ambos con patoloxías previas, e que elevan ata as 628 as vidas que o coronavirus segou no conxunto da comunidade.

En canto á situación do xeriatrico do Incio –xestionado pola Fundación San Rosendo–; o Executivo galego viuse na obriga de intervir o centro, tal e como lle reclamara a deputada do BNG, Carme Aira, na xornada do xoves; convertíndose deste xeito na primeira residencia intervida polo Goberno galego dende a fin do estado de alarma.

Sanidade informou ademais “dun erro na comunicación” dos datos epidemiolóxicos deste centro. Pois o xoves, o departamento que lidera Vázquez Almuíña notificou que eran 65 positivos entre os usuarios cando –segundo rectificou onte– son 57 casos entre os residentes aos que hai que engadir 8 positivos entre o persoal.

Este gromo fixo aumentar o número de infectados neste tipo de centros ata os 84 casos. Así, segundo o balance da Xunta, os usuarios infectados por covid nas residencias galegos sitúanse en 68, pois aos 57 do Incio hai que engadir 11 na Residencia Orpea Coruña no concello metropolitano de Culleredo.

En canto aos traballadores contaxiados, soben a 16, oito deles na residencia do Incio; catro na Orpea Coruña; un na DomusVi Monforte; outro na Residencia de Maiores de Paradela; outro na Residencia de Maiores San Bartolomeu en Xove e outro na DomusVi Barra de Miño en Coles (Ourense).

A área sanitaria da Coruña continúa sendo a que conta cunha situación máis delicada, acumulando o 55% do total de casos activos na comunidade con 1.114 doentes. Alí continúa en marcha o cribado masivo que realiza o Sergas na comarca, de forma que se están levando a cabo probas aleatorias a persoas de entre 18 e 40 anos; mentres que se realizan PCR aos colectivos máis expostos ao virus, grazas á lista facilitada polos nove concellos da comarca, que permitirá un mellor coñecemento da intesidade da transmisión comunitaria nesta área sanitaria.

Preocupa nestes momentos tamén a área de Lugo, onde os gromos da residencia do Incio e do edificio de Monforte catapultaron a esta área ata ser a segunda cunha maior incidencia coronavírica. Neste momento son 254 os casos activos, o que supón un incremento de 84 con respecto ao pasado xoves.

No resto de áreas os casos activos tamén medran pero a un ritmo moito máis feble. En Vigo medraron onte ata os 144 –con tres máis que o xoves–, Pontevedra conta con 85 –cinco máis–, en Ourense rexistrouse un aumento de 22 casos activos elevando a cifra ate os 179. Mentres que Santiago conta con 130 casos activos –17 máis que o xoves– e Ferrol con 89 –12 máis que a xornada anterior–.

Entre as boas novas compre subliñar que 36 persoas cursaron alta onte por esta doenza en Galicia.

O aumento do control que Sanidade intentou levar a cabo ao longo desta semana pódese observar na cifra de PCR efectuadas. A principios de semana realizábanse arredor de 2.000 test diarios, non obstante, no día de onte foron 4.200 PCR as efectuadas na comunidade. Concretamente, dende o inicio desta semana son 12.588 os test de detección da covid-19 realizados en Galicia.