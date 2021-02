Galicia se queja con razón: la vacunas son insuficientes

Volvió Alberto Núñez Feijó a quejarse amargamente de la discriminación que está sufriendo Galicia en el reparto de vacunas. Lo hizo en varias ocasiones, como lo reitera el conselleiro de Sanidade, García Comesaña, cada vez que se les pregunta sobre el tema. Ayer el presidente de la Xunta fue más lejos cuando una periodista le recordó que en otras comunidades ya se estaba vacunando a las personas mayores de 80 años o a grandes dependientes mientras que el Sergas aún no había comenzado a hacerlo. Feijóo condicionó cualquier despliegue a que Galicia reciba un mayor volumen de vacunas que las actuales. Y es que, según volvió a reivindicar, la capacidad del Sergas es de administrar 100.000 diarias. “El problema es que no tenemos ni 25.000 vacunas a la semana y no tenemos ni 100.000 vacunas al mes. Por lo tanto, aquello que podemos hacer en un día, tenemos que invertir 30 días”, se lamentó.

Feijóo no profundizó en los datos pero no tiene argumentos cuando se queja del agravio que se comete con nuestra comunidad en el reparto de las dosis. Y no le falta razón al quejarse; más bien al contrario. En el informe de actividad del proceso de vacunación que cada día laborable cuelga el Ministerio de Sanidad en su página web, ayer se podía apreciar que Galicia lleva anclada en las 149.615 dosis recibidas desde el pasado martes, 9 de febrero; es decir, casi una semana.

De esos casi centenar y medio de viales 128.815 corresponden a Pfizer, 9.800 a Moderna y 11.000 de AstraZeneca. Una jornada antes, el porcentaje de dosis administradas subió desde el 76,5% hasta el 89,9% (de 114.462 hasta 134.518) a un ritmo muy lento por la necesidad de reservar unidades de emergen-

cia y cubrir el doble ciclo pautado.

Y es precisamente en este apartado, personas con pauta completa, donde se nota el parón: el martes día 8 eran 54.504 los gallegos que ya estaban inmunizadas, ayer, el lunes siguiente, los que aparecían eran 55.343, solo 839 más. Si lo comparamos con la semana anterior, del 1 al 7 de febrero, la diferencia es abismal: pasaron los ya vacunados en nuestra comunidad de 27.098 a los 51.424; es decir, 24.326, un ritmo que ayudaría y mucho a cumplir el objetivo previsto para que en el verano se llegara a ese 70% de la población inmunizada.

Un portavoz de Sanidade reconoció ayer tarde que este lunes se había recibido otra partida de dosis de la farmacéutica Pfizer: 24.570.

CRÍTICAS DE LA XUNTA. Galicia llevas quejándose desde el inicio del plan de vacunación de que el porcentaje de dosis que se envían está por debajo del que le correspondía a nuestra comunidad siguiendo el criterio de la población pero, además, se considera que el envejecimiento, uno de los aspectos en los que inciden los expertos para priorizar el suministro, no se tiene en cuenta ya que beneficiaría a Galicia frente a otras zonas de España a la hora de recibir vacunas.

En el informe de ayer, nuestra comunidad aparece con dos puntos por encima de la media española, 89,9 frente a 87,9%, en el porcentaje de dosis administradas sobre las entregadas. Figura como la sexta autonomía en dosis recibidas y administradas y con más inmunizados.

Con estos datos, Feijóo aprovechó su comparecencia de ayer para lanzar, una vez más, al Ministerio de Sanidad el mensaje de que “el orden de vacunación no puede irse improvisando cada semana” y la petición de mayor “transparencia” en los criterios de reparto. “Nosotros cumplimos nuestro deber, pero el Gobierno tiene que clarificar el proceso para la entrega de vacunas. No podemos tener cada semana información distinta”, continuó Feijóo, quien lamentó la “sensación de incertidumbre” que todo esto produce.

GALICIA, UN 8,2% DE DOSIS. En este sentido, sostuvo que a Galicia, por porcentaje de población de más de 80 años, le corresponden en torno al 8,2% de las dosis en la fase actual: “Si no llegan, los primeros que lo vamos a denunciar somos el Gobierno de Galicia”. Asimismo, el presidente gallego ha puesto sus esperanzas en el incremento de la producción de Pfizer y AstraZeneca, en la próxima autorización en marzo del modelo de Janssen –solo requiere una dosis y a España le corresponden unos 20 millones–, y en que la americana Novamax, con un centro de producción en O Porriño (Pontevedra), obtenga el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento.

Feijóo dijo que, en este escenario más favorable, la inmunización de los menores de 80 en Galicia “a lo mejor” se puede adelantar a abril, aunque seguidamente llamó a la prudencia: “De momento, vamos a mantener la primera semana de mayo como fecha más segura”.

Según explicó, solo sería necesario algún “ajuste logístico” para concentrar la vacunación en las grandes ciudades los fines de semana, en lugares como polideportivos o recintos feriales, si la mitad de las vacunas de Janssen compradas por España, unos diez millones, llegasen en marzo, dado que cree que Galicia le corresponderían unas 800.000. Así, insistió en que la Xunta no va aceptar “de ninguna manera” que el número de vacunas recibidas no esté en relación con la población diana, por lo que para los mayores de 80 años sería el 8,2% del total nacional.

En estos momentos, Galicia está completando la vacunación de los profesionales sanitarios, tras haber terminado ya la de los de primera línea y el personal y los residentes de los centros de mayores. Además, desde la semana pasada ya está vacunando a los trabajadores del servicio de ayuda en el hogar, que es el colectivo con el que empezó la administración de AstraZeneca, que solo se dispensa a menores de 55 años.