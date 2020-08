Galicia suma 105 casos activos novos e pasa a ter 1.158, dos que 700 están na área da Coruña

SANTIAGO. EP. O número de casos activos de COVID en Galicia segue en aumento e alcanza os 1.158 casos activos, após sumar 105 máis ao cómputo deste sábado. Os positivos aumentan na maioría de áreas sanitarias aínda que A Coruña concentra a maioría de casos e suma un total de 700, 82 máis que a xornada anterior. Outros 129 danse en Vigo, que se reduce en cinco respecto ao venres; 104 en Lugo (cinco máis), 78 en Ourense (cinco máis), 59 en Pontevedra (sete máis), 46 en Santiago (catro máis) e 42 en Ferrol, con sete máis.

Segundo os datos trasladados pola Consellería de Sanidade, os curados ascenden a 11.559 persoas, e non se rexistraron novos falecidos. A última vítima mortal notificada foi un home de 90 anos falecido en Ourense relacionado cun brote en Vilar de Barrio. O número de PCR realizadas ata a data ascende a 277.462, fronte ás 274.812 contabilizadas ata este venres.

DOUS CASOS MÁIS INGRESADOS EN HOSPITAIS

Do total de casos positivos contabilizados até agora en Galicia, catro están ingresados en unidades de hospitalización, dúas máis que a xornada anterior, aínda que ningún se atopa na UCI. O resto permanece atendido no seu domicilio, 47 máis que o venres. Así mesmo, catro destes casos activos están relacionados con centro residenciais, todos eles traballadores. Na área sanitaria da Coruña e Cee, a principal afectada na actualidade pola pandemia, 34 pacientes permanecen ingresados, 28 en planta no Chuac, 2 no Quirón, e 1 no San Rafael.

Doutra banda, na área de Lugo, A Mariña e Monforte conta con catro casos ingresados e outros 100 en seguimento domiciliario.

A zona de Ourense, Verín e Ou Barco conta con tres ingresos e 75 casos en seguimento domiciliario, mentres que Vigo ten a dous pacientes hospitalizados no Álvaro Cunqueiro e outros 127 no seu domicilio.