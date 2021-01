Galicia supera o centenar de aulas pechadas e alcanza os 2.461 positivos nos centros galegos

SANTIAGO. EP. O sistema educativo galego rexistra este xoves un novo máximo de positivos tras ascender o número de contaxios por COVID-19 en activo a un total de 2.461, uns 200 de diferenza respecto das cifras comunicadas polas autoridades sanitarias o día anterior.

Ademais deste incremento do número de positivos en activo tamén aumentaron as aulas afectadas polos casos de coronavirus e xa son 103 as unidades pechadas por decreto da autoridade sanitaria. A cifra sería aínda maior se se engaden aquelas que se clausuran por iniciativa do equipo directivo centro e por aplicación do protocolo de seguridade.

Un seis escolas infantís mantéñense pechadas debido aos contaxios rexistrados nas súas instalacións, en concreto as unitarias de Crecente e Forcarei, ambas as na provincia de Pontevedra; o Punto de Atención á Infancia (PAI) de Riós (Ourense), Pequenucos de Cuntis, a E.I. municipal de Viveiro (Lugo) e á Unitaria da Pobra de Trives (Ourense).

As cifras de positivos increméntanse de novo en todas as áreas sanitarias galegas. Os centros da Coruña aglutinan o maior número de casos, con 623 e polo menos 24 unidades clausuradas.

O punto de maior incidencia mantense no IES Manuel Murguía de Arteixo, con 21 positivos. No mesmo municipio destacan o CEIP Ponte dos Brozos 12 contaxios e o CEIP de Arteixo, ambos con 12 casos de COVID-19.

Na Coruña, o centro privado Liceo La Paz suma 15 positivos e o La Grande Obra de Atocha 14, ademais da Santa María del Mar. Así mesmo, o Sacro Corazón e a EOI presentan unha decena de contaxios.

Doutra banda, o IES Alfredo Brañas de Carballo conta con 11 positivos, os mimos que o CPI Plurilingüe O Cruce de Cerceda.

VIGO E SANTIAGO

Os centros da área de Vigo, pola súa banda, ascenden ata os 520 (452 positivos onte) e as 28 aulas pechadas, ademais dunha escola infantil.

Entre eles, destaca o CPR Plurilingüe María Inmaculada con 12, o CPI da Cañiza, o IES Val do Tea de Ponteareas, o IES Mendiño de Redondela ou o San Paio de Tui, todos eles con 11 casos.

Os centros da área de Santiago, pola súa banda, suman 408 (20 máis) e 15 unidades pechadas. Entre eles atópanse o CPI de Pontecesures, ademais da nosa Señora dos Remedios, San José de Cluny, Compañía de María e o La Salle, con 10 positivos confirmados.

Na área de Ourense, que suma 277 (10 máis) e 12 aulas e 2 gardarías pechadas, o caso máis grave dáse no IES de Allariz, con 23 positivos e unha unidade clausurada.

PONTEVEDRA, LUGO E FERROL

A área de Pontevedra conta con 257 positivos ademais de dez aulas e dúas escolas infantís clausuradas. Entre eles, destacan o IES de Poio, con 12 contaxios, o CEIP Viñas do mesmo municipio, con 14, e o IES Castro Alobre de Vilagarcía, con 10.

Dentro da área de Lugo, que conta con 202 (17 máis) ademais de catro aulas pechadas e unha gardaría, destaca a situación no municipio de Viveiro con 13 e 10 positivos, respectivamente, no IES María Sarmiento e o IES Vilar Ponte.

Finalmente, a área de Ferrol pecha de novo a listaxe con 174 (24 máis) e 10 aulas clausuradas. Os casos máis importantes son os 10 positivos no IES de Fene e o CEIP Couceiro Freijomil de Pontedeume, con 11 contaxios.