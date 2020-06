Gallegos empleados en hotelería, ¿cuál es su situación?

“Hasta hace bien poco estaba en un hotel de A Coruña trabajando y me trasladaron a Santiago, después de llevar dos semanas aquí surgió el coronavirus y el estado de alarma y me despidieron, porque todavía estaba en periodo de pruebas, y como sólo llevaba dos semanas no entré en el ERTE, y por 20 días no puedo cobrar el paro, así que esta es mi situación”, confiesa Clara Rivas, joven santiaguesa.

Sobre su futuro, apunta que “mi director quiso prometerme que, ante esta situación, al ser un hotel pequeño y familiar, volvería a trabajar cuando se recuperase la normalidad, pero claro, esto fue cuando esperábamos que el covid durase 15 días, no 85 como llevamos ya en estado de alarma”.

En nuestro caso, aquí en Santiago, “se recuperará dentro de mucho la actividad hostelera, porque en verano se basa en familias y viajes de grupos coreanos, chinos... festivales como O Son do Camiño y otros que ahora han quedado completamente cancelados”.

“Ahora mismo, la ocupación no llegaría a ser tan elevada como para poder compensar las pérdidas ocasionadas en el mes de abril”, asevera la santiaguesa.