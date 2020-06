Gallegos en cuarentena por el mundo

Santiago. “Estoy trabajando en Dubái y justo me vine de vacaciones a Galicia en febrero, cuando andaba el coronavirus por China, y ya vi que se imponían medidas durante los viajes y había gente con mascarilla incluso”, relata Lucía Seijo, que asegura que, “justo a las dos semanas de volver de vacaciones ya había casos”. En Dubái, según afirma Lucía, el confinamiento se instauró unas dos semanas más tarde que en España: “Cuando ahí estabais confinados, aquí aún estaba en la playa.

Cuando todo comenzó, “era un confinamiento de medio día solo, de noche, porque no podías salir entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, ya que ese tiempo era utilizado por los servicios de limpieza para desinfectar las ciudades; fuera de ese horario sí podías salir, con mascarilla”. La gallega cuenta que, “cuando vieron que la cosa se agravaba nos encerraron completamente”. A diferencia de España, apunta a que en esa zona de Arabia “hay más civismo, por lo que las carreteras y calles estaban vacías”.

Esto le resultó muy impactante, ya que “Dubái es una ciudad de tránsito, punto de conexión entre Europa y Asia, que recibe muchos vuelos por trabajo y con escalas, vive del turismo y su sistema social es diferente al de España, por lo que aquí no cobras paro ni ERTE en esta situación”. “Mucha gente fue despedida y, en mi caso, estoy en ‘unsafe relieve’, lo que significa que me mandan para casa tres meses, y estoy como en ERTE no pagado”.

Ha tenido la suerte de regresar ya a España, “en cuento he podido”. “Por la Embajada sacaron un vuelo el 29 de abril y me cogí ese”. “En un principio no tenía pensado volver, pero como me mandaron al ‘ERTE’ me vine para casa, me apunté a un máster online y ahora aprovecho el tiempo estudiando”.