Hallan virus en un hospital ventilando cada minuto

murcia. Investigadores del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) hallaron virus SARS CoV-2 en superficies de cristal y polipropileno del hospital Virgen de la Arrixaca a pesar de que el aire se renueva cada minuto, demostrando alta capacidad infecciosa gracias al empleo de unas “trampas covid” que podrán servir como detectores precoces en espacios cerrados, informa el IMIB. Los investigadores fabricaron ‘trampas covid’ en cajas con una rejilla protectora de plástico para evitar que el paciente o el personal sanitario pudieran tocarlas, instalándolas en los boxes de afectados por la covid-19 ingresados en uci y habitaciones del hospital. El trabajo, liderado por el doctor Esteban Orenes Piñero, publicado en la revista internacional Science of Total Environment indica que dos superficies de las estudiadas, polipropileno y cristal, fueron positivas en la detección del SARS-CoV-2, a pesar de que el aire de las diferentes habitaciones se renueva completamente cada minuto y que este aire no era reciclado, sino que proviene completamente del exterior, mostrando así la alta capacidad infecciosa del virus SARS-CoV-2 en fómites. En este caso se detectó el virus en situaciones reales, no solo en laboratorios. efe