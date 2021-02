Hosteleros de Pontevedra llevan los cierres a la Justicia

Santiago. Los hosteleros de la provincia de Pontevedra decidieron seguir los pasos de sus homólogos de A Coruña y escogieron el día de ayer para tomar la vía judicial ante el TSXG y defender sus derechos frente a las restricciones sanitarias impuestas por la Xunta, que incluyen el cierre de los negocios. La demanda que presentaron ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) es únicamente la primera de tres porque lo que quieren no es sólo trabajar, quieren también que la Administración les compense por lo que no trabajaron.

“El daño es muy lesivo. Hay un exceso de celo en cuanto al cierre total del sector”, dijo a Efe el presidente de la federación provincial de hosteleros, César Sánchez-Ballesteros. Los hosteleros buscan un fallo que, como en el País Vasco, acabe con un cierre que los está condenando a la ruina dadas las ayudas que llegan de la Administración, a las que tildan de “ridículas”.

Tras solicitar la suspensión cautelar de la norma que les impide abrir, los hosteleros presentarán una segunda demanda en la que exigen compensación por la obligatoriedad de reducir aforos y horarios, lo que les causó un muy notable perjuicio económico.

La tercera demanda, que vendrá después, pondrá en tela de juicio los cierres perimetrales, que están condenado a la actividad, la cual difícilmente tiene más de un 5 por ciento de ocupación.

“La situación es insostenible, y ni siquiera los impuestos han bajado, al revés”, denuncia Sánchez-Ballesteros, para quien “no está justificado que el sector tenga que estar cerrado con tasas de contagios del 3 % cuando las oficinas tienen más del doble y nadie las cierra”.

Se quejan también de que las ayudas que hasta el momento les dio la Administración no llegan ni para pagar el 10 por ciento de los impuestos que genera la actividad que no les permiten realizar. "No es de recibo", señalan. EFE