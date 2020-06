Hoteles gallegos: la puesta en marcha para la era post-covid

Los gallegos esperan con anhelo la llegada de la época estival para disfrutar de unas vacaciones tras meses de confinamiento y malas noticias. Los que opten por alojarse en hoteles se encontrarán con unanueva realidad. Los establecimientos optarán por protocolos de seguridad para proteger a la clientela y a los trabajadores con el fin de ofrecer el mismo servicio. Por primera vez, los negocios hoteleros tendrán que cambiar la forma de operar.

Hotel Costa da Morte (Fisterra). El hotel fisterrán abrió sus puertas el jueves 11 de mayo. Durante las semanas de confinamiento se cancelaron muchas reservas. “Llevábamos recibiendo llamadas desde agosto del año pasado y el 80% se cancelaron”, afirma Eloy Boullosa Díaz, propietario del negocio. La situación dio un giro y en últimas semanas la gente empezó de nuevo a hacer reservas “pero tampoco gran cosa”.

“Teníamos agosto cerrado al completo en el mes de marzo, y julio casi en la misma medida. Sin embargo, las reservas fueron cayendo desde principios de febrero, tanto para el verano como para el resto del año”, destaca. Los porcentajes de ocupación para la época estival se sitúan en un 10% en junio, 50% en julio, 80-90% en agosto, y 50% en septiembre, según lo comunicado por Eloy hace unos días, y a la espera de que sigan aumentando el número de reservas.

El hotel Costa da Morte, situado a 200 metros del mar, tiene 14 habitaciones, con servicio de alojamiento y desayuno. “Somos un pequeño hotel familiar”, aprecia. Se inauguró en junio del 2019, cumpliendo ahora el año de apertura. A pesar de ser desconocidos, en el 2019 llegaron al 70% de ocupación en el mes de junio, subiendo en julio hasta el 95% y haciendo pleno en agosto con la totalidad de ocupación.

A día de hoy están trabajando en incorporar a su programa el check-in online. “Queremos que el cliente llegue a recoger la llave sabiendo cuál es su habitación sin tener casi ningún tipo de contacto con recepción salvo en el momento en que lo considere necesario”, manifiesta.

El pequeño negocio hotelero gastó cerca de unos quince mil euros en material de protección y limpieza. El propietario asegura que “los usuarios pueden estar seguros de que no nos quedará nada por cubrir”.

Este año incrementaron las tarifas con respecto al año anterior, pero a raíz del coronavirus se hacen descuentos y finalmente la reserva sale incluso por debajo del precio del año pasado. “Las reservas online tienen un 15% de descuento para incentivar a la gente”, sostiene.

Boullosa considera que habrá más miedo a viajar a nivel europeo. “El turista nacional se va animar a redescubrir nuestro país, y especialmente Galicia, que fue una de las comunidades menos afectadas”, aprecia. Así, al contrario del año pasado, tendrán más turistas nacionales. “El internacional creo que va a esperar un poco más”, reitera.

Teniendo en cuenta los tiempos difíciles se conforman con que la actividad se reactive y que puedan aportar seguridad hasta finales de año. “El covid-19 sin duda perjudica mucho a los negocios que como nosotros están dando sus primeros pasos, pero aún así tratamos de seguir remando para salir de esta difícil situación. No queda otra”, concluye.

hotel carlos i de Silgar (Sanxenxo). Abrirá sus puertas el próximo 26 de junio. “Estamos esperando a que se abra la movilidad entre comunidades autónomas ya que nuestro principal cliente de verano es el procedente de Madrid y del noroeste peninsular”, explica Leonardo López, director del Hotel Carlos I de Silgar, en Sanxenxo.

Tras decretarse el estado de alarma, los meses de marzo y abril fueron de cancelaciones. Hace unas tres semanas hubo un punto de inflexión. Los teléfonos empezaron a sonar y el volumen de reservas comenzó a crecer, principalmente para el mes de agosto. En el caso de julio, la segunda quincena es la más atractiva. Aún así, las cifras no tendrán nada que ver con las del año pasado. “La ocupación del mes de julio puede caer en torno a un 50%, y la de agosto esperamos que solo descienda en un 20%”, comenta.

El negocio hotelero ha cambiado la política de reservas para hacerla más flexible con el fin de que el cliente viaje con confianza. “Reservas y resulta que al final no puedes venir porque no se puede viajar, pues nosotros ofrecemos cancelaciones gratuitas sin prepagos”, detalla.

El hotel tiene 130 habitaciones. En verano se centran directamente en alojamiento, restauración, piscinas y spa. Además ofrecen otros servicios como el de animación infantil. En cambio, en invierno trabajan más el programa de spa y con congresos.

Las tarifas que se aplicarán a los visitantes son las que se habían diseñado en un principio para este año. No hay bajada de precio. “El argumento es que nuestra intención es dar el mismo servicio que hemos dado en años anteriores con la misma calidad y profesionalidad”, destaca.

Además en cuanto a la seguridad “no vamos a escatimar esfuerzos”. Apostarán por tres ejes fundamentales para la protección de los clientes: medidas higiénico–sanitarias (geles hidroalcohólicos, alfombras desinfectantes, mamparas, revisión de los protocolos de limpieza, etc; medidas de distanciamiento social (aforos restringidos, distancias entre mesas, caminos de entrada y salida diferenciados) y la digitalización (con la eliminación de papeles y que el cliente llegue al hotel con el check-in realizado pudiendo acceder a todo lo que necesite a través de su móvil como la apertura de la puerta de la habitación). A mayores, a nivel interno habrá un protocolo que redefinirá el trabajo para garantizar la seguridad de los clientes y de los propios empleados. En base a eso, Leonardo considera que los precios no pueden bajar. “Si tengo que invertir en hacer el hotel más seguro y bajo las tarifas....no hay rentabilidad. Así que, los que opten por visitarnos tendrán misma calidad, mayor seguridad e igualdad de precios”, asegura.

El director se mantiene a la expectativa, pero supone que habrá dos perfiles diferentes de personas. “Uno que va a tener miedo y que no va a viajar o incluso viajando va a estar temeroso y no va a disfrutar de sus vacaciones, y otro perfil que si se desplazará porque confía plenamente en la seguridad de las instalaciones”, dice. Además, el hotel tiene una fidelización de clientes elevada. “En verano hay días que el 80% de la gente alojada ya estuvo en los dos,tres, cuatro o incluso veinte años anteriores”, aporta. Quizás la duda “la puede crear más el pueblo o el acceso a las playas que todavía no está muy claro”. Habrá que esperar semanas para ver finalmente cómo comienza la temporada estival. “Puede que los viajeros que iban a venir a darle la oportunidad a Sanxenxo y al Hotel Carlos I Silgar se lo piensen mejor y lo dejen para el año que viene”, reflexiona.

Su propósito es salvar la temporada y mantener la viabilidad del hotel y del empleo del personal. “Julio y agosto en principio los pasaremos bien, pero habrá que intentar mantener el trabajo lo que reste de año para no tener que volver a cerrar”, evalúa.