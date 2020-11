Illa defiende a Simón: “Es un servidor público ejemplar”

covid. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, defendió este lunes al responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, al considerar, tras las críticas y peticiones de ceses que está recibiendo por su gestión y algunas de sus declaraciones, que es “un servidor público ejemplar”. “El señor Simón es un servidor público ejemplar. Tiene todo mi apoyo como ministro de Sanidad”, reiteró ayer Illa.

También Simón contestó ayer a las organizaciones médicas dejando claro que su puesto, y más ahora, “no es ningún regalo”. “Yo ni quiero ni no quiero. No se crean que este puesto es un regalo, ni muchísimo menos: este puesto, y más en este momento, es un puesto en el que se lleva uno todas las responsabilidades y se lleva uno muchos sinsabores”, dijo Simón en una entrevista en TVE al ser preguntado si piensa mantenerse en el cargo, el Consejo de Médicos “está en su derecho” de hacer esta solicitud, pero tienen que trasladarla a sus jefes, que son los que decidirán “lo que hacen o no”, porque él no deja de ser un funcionario público, explicó. efe