¿Imponer? “No hay razones epidemiológicas ni éticas”

EXPERTOS. La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) asegura que “hoy por hoy” no hay razones epidemiológicas ni éticas que justifiquen la obligatoriedad de vacunación, después de que el Parlamento gallego haya aprobado reformar la normativa para imponer multas a aquellos que se nieguen de forma injustificada a vacunarse. En un posicionamiento conjunto, la SEE admite que la legislación española permite que las autoridades puedan obligar a vacunar en determinadas circunstancias si bien añade que “está menos claro” que una comunidad pueda hacerlo “unilateralmente en todo su territorio, sobre todo si su situación es mejor que otras muchas”. “Hoy por hoy no hay razones epidemiológicas ni éticas que justifiquen la obligatoriedad de la vacunación. Todo lo contrario”, sostiene la SEE.

Y es que señala que desde el punto de vista epidemiológico, la población española acepta las vacunas mayoritariamente, más del 80 % en las últimas encuestas, un porcentaje que “probablemente sería suficiente para conseguir la inmunidad de grupo”. Argumenta que desde el punto de vista ético, la obligatoriedad de la vacunación “solo tiene sentido” si hay un rechazo importante de la población.