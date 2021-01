Incidencia disparada: superior a 600 casos por 100 mil habitantes en el área de Santiago y Barbanza

Hace menos de una semana, el titular del día era que el área sanitaria de Santiago y Barbanza rozaba por primera vez en toda la pandemia los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Ayer, tan solo seis días después, la tasa fue aumentando hasta superar los 600 casos. En concreto, a día 21 de enero el área sanitaria tiene una incidencia de 605 casos. En términos absolutos, esto se traduce en 2.694 positivos.

Pese a la elevada incidencia, el área sanitaria de Santiago es la cuarta de Galicia, por debajo de Ourense (754), Ferrol (730) y A Coruña (702). Así, la incidencia del área de Santiago está por encima de la media gallega, de 586’4, pero por debajo de la española, que supera los 730 casos. De momento, no se acerca a la tasa de 1.000 que ha llevado a Xinzo, Arteixo y Viveiro a someterse al modelo Carballiño, es decir, al parón de la actividad no esencial. Pero el ritmo de crecimiento es rápido y, de no reducir el aumento de contagios, ese puede ser el destino para la capital gallega o para alguno de los concellos situados en su área de influencia, como Ames o Teo.

CRIBADOS. De hecho, en las últimas horas se han intensificado los cribados masivos del Sergas en municipios del área sanitaria. Ayer fue el turno de la Serra de Outes, a más de 4.300 personas de más de 15 años. También se realizaron pruebas entre los trabajadores de varias empresas de Valga, en total, se citó a 550 personas; y entre los empleados del pequeño comercio de Pobra do Caramiñal, 147.

Asimismo, continúa el cribado del instituto Antón Fraguas, donde se ha llamado a más de 760 alumnos y trabajadores del centro tras ampliar las pruebas también al nivel de Bachillerato. De momento, el número de contagiados se mantiene en 9 a la espera de recibir los primeros resultados de las pruebas PCR. La situación en los centros educativos es fiel reflejo de los malos datos generales: los positivos en escuelas infantiles, colegios e institutos del área sanitaria de Santiago y Barbanza se han disparado hasta los 408 casos y hay 15 aulas cerradas. Los que más contagios presentan, diez cada uno, son el CPI de Pontecesures; y los CPR Compañía de María, La Salle, Nuestra Señora de los Remedios y San José de Cluny, estos cuatro en Santiago de Compostela.

PRESIÓN HOSPITALARIA. También siguen aumentando los hospitalizados, que son ya 136 entre el CHUS -133- y el HM La Rosaleda -3-. De ellos, 28 están en cuidados intensivos en el hospital de Santiago, dos más que ayer. De hecho, se han incorporado 10 especialistas más a las plantas covid. En total, son cuatro las dedicadas a la pandemia, y hay una planta más que ya está preparada para ser utilizada. A esto hay que sumar el Centro Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi), reconvertido en punto de atención a usuarios de residencias de mayores y personas con discapacidad afectados por coronavirus. Mientras, continúa la vacunación, que ayer llegó a las residencias Fundación José Otero, DomusVi Santiago, DomusVi Lalín, Melide y Pobra do Caramiñal.