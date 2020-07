Ingresa na UCI de Vigo por COVID un home chegado de Madrid e detectan un novo caso en Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 EP. Un home de 44 anos procedente de Madrid e que se atopa ingresado no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo é o primeiro paciente con COVID-19 que rexistran a UCI galegas en case un mes, unha noticia que se produce na mesma xornada na que se coñeceu un novo caso nunha muller ingresada no Hospital de Ourense.

Así, fontes da xerencia sanitaria de Vigo confirmaron que o paciente que permanece ingresado na UCI do Cunqueiro viaxou en autobús desde Madrid, onde pasara os últimos 15 días, e, "nada máis chegar a Vigo, acudiu directamente ao Servizo de Urxencias do hospital", onde lle fixeron a proba, que resultou positiva.

Como consecuencia, as autoridades sanitarias activaron o protocolo de rastrexo, contactando coa empresa de autobuses na que chegou o home, que xa facilitou as identidades de todas as persoas que viaxaron con el.

Por outra banda, segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias, tamén se detectou un novo caso no Hospital de Ourense, onde até a data non había hospitalizados con COVID. Trátase dun caso importado confirmado con PCR, pero "sen relación cos brotes detectados" no país.

As mesmas fontes indicaron que esta persona está ingresada "sen síntomas atribuíbles a COVID" e a súa hospitalización "responde a outra patoloxía, da que evoluciona favorablemente".

CASOS SOLTOS

Na outra cara da moeda, a boca a boca e a información a través de redes sociais sobre a existencia de multitude de casos nalgúns municipios galegos, desmentidos pola Consellería de Sanidade, levou a municipios como Moaña (Pontevedra) ou Monterroso (Lugo) a emitir comunicados oficiais indicando que se trata de casos soltos.

En concreto, o Concello de Monterroso explicou, nunha publicación en redes sociais ante "comentarios esaxerados" sobre a cifra de enfermos no municipio, que hai unicamente unha persona con PCR positiva, para a que xa están activadas "todas as medidas oportunas".

Unha situación similar levou ao Concello de Moaña a porse en contacto coas autoridades sanitarias, que confirmaron que no municipio pontevedrés hai tamén un caso solto positivo. Por mor desta situación, o consistorio pediu aos veciños que non difundan información sen contrastar para non aumentar a alarma inxustificada.

OITO INGRESADOS

Cos últimos datos, os pacientes hospitalizados con COVID-19 en Galicia sitúanse en oito, despois de que nas últimas horas fose dada de alta a última que rexistraba a área da Coruña e Cee.

En concreto, en Galicia hai seis hospitalizados na área de Lugo, relacionados co brote da Mariña, ademais da paciente que permanece no Hospital de Ourense --aínda que o seu ingreso está relacionado con causas alleas á COVID-19-- e do home ingresado na UCI de Vigo.

No caso da área da Coruña-Cee, este xoves quedou libre de pacientes de COVID-19 hospitalizados, após recibir o alta unha muller de 75 anos que levaba ingresada desde principios de xuño no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC). Nesta área permanecen 21 pacientes en seguimento domiciliario.

A área que máis preocupa agora mesmo é a Lugo, A Mariña e Monforte, onde os casos activos aumentaron a 190, ao sumarse 24 máis que este xoves, dos cales seis corresponden a pacientes ingresados --un no HULA e cinco no Hospital Público da Mariña--, mentres que 184 permanecen en seguimento domiciliario.

A área de Vigo informou este xoves de 24 casos activos atopan en seguimento no seu domicilio, aos que se suma este paciente na UCI, o único en unidade de coidados intensivos na Comunidade galega, que permanecía sen casos desde o 10 de xuño.