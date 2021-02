Jose Ramón Onega: ¿un historiador de domingo?

Hay muchas clases de personas en el mundo. A unas las conocemos en carne y hueso, a otras por sus actuaciones públicas, sus actos y sus responsabilidades, y a otras, como se suele decir, “de leídas”, o sea, por lo que han escrito. Si se dice que la cara es el espejo del alma, lo mismo podíamos decir de los libros y sus autores, pues con su lectura podemos sumergirnos en sus mentes y sus sentimientos.

Yo, que soy un profesor, apenas traté a José Ramón Ónega. Coincidí con él en Madrid, en la Casa de Galicia, con motivo de la presentación de un libro, y pude comprobar que la impresión que dejaban entrever sus artículos de prensa y sus obras mayores se correspondía con la realidad, pues en efecto J. R. Ónega era una persona afable, muy educada y además muy culta. No exhibía su cultura ni con pretensiones ni dejes de pedantería, sino que solo la dejaba entrever en su charla y a lo largo de sus intervenciones.

J. R. Ónega, como su hermano, un conocidísimo periodista, son miembros de una generación a la que ahora se ha puesto de moda denostar, pero sin la cual hubiese sido imposible la defunción del franquismo por mera consunción, y sobre todo frenar su terrible y posible renacimiento como muerto viviente. A otros les corresponderá ponderar sus méritos como alto funcionario y servidor público. Yo solo quiero hablar de él como algo que fue, como un historiador no profesional, pero no por ello menos excelente, perteneciente a esa clase de historiadores a los que el gran historiador francés Philippe Ariès llamó los “historiadores de domingo”, es decir, los que escriben historia por pasión y no por mera remuneración, a costa de su esfuerzo, su ocio y su peculio.

Si J. R. Ónega fue un historiador de domingo, como lo fue también Ph. Ariès, tendríamos que pedir que viniesen muchos más, porque su libro Los judíos en el Reino de Galicia, Editora Nacional, Madrid, 1981 es un extenso tratado de 728 páginas en el que, yendo muchísimo más allá de la divulgación, llevó a cabo una recopilación exhaustiva de datos, documentos y referencias bibliográficas de lo que fue la historia de los judíos de Galicia, aun no siendo especialista en filología ni historia hebreas. Un libro, por cierto, muchas veces saqueado por historiadores académicos.

En este libro, como en su otro libro de historia: Odoario el africano: la colonización de Galicia en el siglo VIII, Edicións do Castro, Sada, 1986, Ónega supo hacer lo que solo los buenos historiadores saben hacer: reactualizar la vida del pasado en el presente sin caer en el anacronismo y manteniendo siempre esa distancia y ese extrañamiento entre nuestros antepasados y nosotros mismos que es la base esencial de la labor histórica.

Hoy en día, cuando la política parece haberse convertido en un juego bufo de insultos de cada vez menor nivel, y de propuestas, muchas veces teñidas de demagogia; hoy, cuando las humanidades parecen haberse convertido en una industria académica banal, podemos decir con orgullo que necesitamos muchos “historiadores de domingo”, a mucha honra, en Galicia, que es donde Ónega nació, y la tierra que siempre fue su referencia, y también en España. Necesitamos historiadores de domingo y sobre todo personas con buenas ideas y buenos sentimientos. Y para mí, y con lo poco que lo conocí, él fue uno de ellos. Descanse entre los justos del pasado y del presente.