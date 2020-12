La creación de una oficina de asesoramiento científico en España se hace efectiva

Tras un largo proceso de gestación, los miembros de la asociación Ciencia en el Parlamento se reunieron con la presidenta del Congreso de los diputados, Meritxell Batet, para retomar las reuniones sobre la creación de un comité de asesoramiento científico en España, algo que ya había sido aprobado en el año 2018 por parte de todos los grupos políticos de la Cámara Baja, y que, hasta la fecha, con dos elecciones generales de por medio y la explosión del COVID-19, no había sido posible poner en marcha.

“No proponemos este órgano desconociendo en qué consiste el asesoramiento científico, ya que, durante muchos meses, nos implicamos en la selección de los temas que abordaríamos, en la selección de los técnicos asesores y, en general, en las bases de lo que eran estos comités”, destaca el doctor Andreu Climent, investigador Ramón y Cajal en la Universidad Politécnica de Valencia y presidente de Ciencia en el Parlamento. Considera que es una tendencia común entre los científicos la mala práctica de “creernos capaces de asesorar de todo porque sabemos mucho sobre un tema, pero esto se trata de un error de base, debido a que la mayoría de personas que trabajan en el mundo de la Ciencia están muy centradas en temas específicos, y es muy difícil que sean capaces de ver todo el problema”.

A modo de ejemplo, señala a lo que ocurre en estos momentos con el coronavirus: “un epidemiólogo no sabe de vacunas y el que sabe de vacunas no sabe de epidemiología, al igual que el que sabe de movimientos sociales raramente sabe también de economía”, por lo que, “es muy difícil que una persona, por mucho que sepa de un tema, tenga una visión general de todo el problema”. El Dr. Climent asegura que, “por eso elegimos a los políticos, porque son los que necesitan esa visión general de los problemas, partiendo de varias fuentes de información, para tomar la decisión final”.

OTROS PAÍSES YA CUENTAN CON OFICINAS DE ASESORAMIENTO. Esto no supone una innovación con respecto a lo que ya están haciendo otros países. “La mayoría de regiones del mundo ya cuentan con oficinas de asesoramiento científico dentro de sus parlamentos, por lo menos todos aquellos que son más ricos que nosotros”, bromea. Y, basándose en la experiencia y en lo aprendido tras haber mantenido reuniones con miembros de los comités del Parlamento sueco, del Parlamento europeo o del Parlamento británico, entre otros, comprendió que “el asesoramiento científico tiene unas funciones muy claras, que distan de las que en un primer momento podría pensarse”.

En concreto, este profesor detalla que “el asesoramiento tiene que resumir los consensos y plantear las opciones, pero tratando de evitar recomendaciones, ya que la decisión la tiene que tomar, finalmente, el político; es decir, la Ciencia tiene que quedarse en la antesala, siendo una fuente de información más, igual que lo es a día de hoy la económica o la jurídica”.

Por otro lado, subraya que otra de las cosas que llevan mal los científicos y que en este comité deben ser capaces de asumir es la “frustración”. “Hay veces en que la evidencia científica puede concluir que es recomendable hacer una cosa, pero no es posible ponerla en marcha, porque, económicamente, no es viable, o socialmente no es posible o no hay valor para hacerlo o, simplemente, falta consenso suficiente”, ejemplifica el Dr. Climent, que añade que, “entender eso, es una labor fundamental que también hemos intentado trabajar”.

LOS PLAZOS QUE SE MANEJAN. Eso es lo que le plantearon al Congreso de los diputados, y todos los grupos políticos, sin excepción, llegaron al consenso de que había que poner en marcha el comité cuánto antes. “Fue en marzo de 2019 cuando votaron a favor por unanimidad y dispusieron la puesta en marcha tanto de la oficina como de un plan financiero para hacerla viable; con todo, ese mismo mes se convocaron elecciones, cambió el Gobierno y, poco después, en noviembre de 2019, volvió a haber reelecciones”, relata el Dr. Climent.

Sin embargo, “la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se comprometió con Ciencia en el Parlamento y aseguró una reunión para comenzar con el proyecto en cuanto la estabilidad política lo permitiese”. De ese modo, “finalmente, se planteó la reunión en enero de 2020, tras estabilizarse la mesa del Parlamento en diciembre, pero tampoco pudo hacerse al estallar el COVID”.

Como se puede comprobar, “se trató de una larga travesía en la que hemos transitado por distintos eventos, pero venimos trabajando con estos políticos muy de cerca y, en principio, hay una muy buena voluntad para poner esta oficina en marcha en breve, siendo ellos incluso más ambiciosos de lo que nosotros habíamos sido, y con un potente compromiso de que el comité comience a funcionar a comienzos de 2021 como órgano”. Finalmente, la reunión con Meritxell Batet se realizó el pasado martes y sentará las bases del proyecto. “La reunión mantenida marca el pistoletazo de salida para la creación definitiva de la oficina”, sentenció el Dr. Climent.

LA SOCIEDAD CIVIL DEBE TOMAR LA DELANTERA. “Creo que es factible que la sociedad civil tome la delantera”, asegura el Dr. Climent tras su experiencia de 2018. “La primera vez, ese año, que me senté delante de la mesa en el Congreso, estábamos los científicos en una parte y, en la otra, los políticos, divididos por grupos”, recuerda el profesor, que añade que, “cuando hablaban estos políticos entre ellos discutían, notabas esa tensión, con mayor o menor intensidad, pero ahí estaba; sin embargo, cuando desde la sociedad civil le planteamos las opciones, no podían negar el sumarse”.

Es por ello que, como conclusión de ese encuentro, el profesor anima a “aprender de otros países”, ya que “la sociedad civil tiene que tener un papel más activo en la propuesta de opiniones”. Y es que “nos gusta mucho decir: el Gobierno debería hacer esto o lo otro, pero si de verdad alguien quiere mejorar el país, que proponga cómo, concretamente, y, a partir de ahí, ya matizaremos los detalles”. “En España tenemos mucho la costumbre de quejarnos, pero poco la de aportar alternativas”, asevera, animando a “trabajar y trabajar sobre ello y, una vez que lo tengamos claro, seguro que funciona”.

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. El suicidio es la principal causa de muerte no natural en España, muy por encima de los accidentes de tráfico o de cualquier tipo de violencia, “algo que la gente no suele saber”, detalla Climent. “Hay países como los nórdicos que tenían estos problemas y supieron coger las riendas, y hay investigaciones que demuestran que se pueden hacer cosas muy pequeñas y muy concretas para prevenir este problema”, indica, ejemplificándolo con algo “tan sencillo” como “que el médico de cabecera les pregunte a todos sus pacientes, de vez en cuando, si han tenido pensamientos suicidas”, ya que, “así, ya consigues detectar muchos casos que, de otro modo, no identificas”.

“Cuando te sientas con los políticos y les explicas este tipo de cosas se quedan fascinados, pero funcionan”, tanto es así que después de ese 2018 “el PSOE se llevó al Gobierno un Plan de prevención del suicidio”.

Climent evidencia que “no voy a decir que todas las medidas del Plan se implantasen gracias a esas jornadas de Ciencia, porque había ya mucha gente intentando hacer cosas, pero sí que, gracias a ellas, se fomentó el debate, el dejar al lado ese ‘y tú más’, para pasar a debatir un problema que nos atañe a todos”.