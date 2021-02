La heparina inhibe una proteína clave para que penetre el coronavirus

Santiago. La heparina, un fármaco anticoagulante, inhibe la proteína de espiga del coronavirus, disminuyendo así la capacidad del virus para juntarse a las células humanas y contaminarlas. Así lo demostró científicamente un equipo internacional de investigadores, coordinado entre las Universidades de Liverpool y Keele (Reino Unido).

Este fenómeno, difundido en diferentes revistas como la British Journal of Pharmacology o Thrombosis and Haemostasis, es posible por la interacción del fármaco con la proteína de espiga que está en la superficie del SARS-CoV2. Dicha acción desestabiliza su estructura y no permite que se adhiera al receptor ACE2 de las células.

La modelización molecular evidenció cómo la heparina puede pegarse a la base de la proteína para conseguir estos efectos, y los estudios con el virus vivo efectuados en el laboratorio demostraron que este medicamento no fraccionado podía inhibir la infectividad celular a dosis similares a las que se emplean actualmente como anticoagulante.

Asimismo, los datos apoyaron firmemente la prueba clínica de la heparina no fraccionada inhalada (”nebulizada”), pues las dosis que se sabe que llegan al pulmón tendrían un efecto antiviral enorme. “Se trata de una noticia emocionante”, dijo Jeremy Turnbull, investigador del grupo. ecg