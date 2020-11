La hostelería convoca una marcha a nivel gallego ante una situación “límite”

Casi dos semanas de cierre total de la hostelería en muchos concellos a lo que, en Compostela, hay que sumar otras dos semanas de cierre del interior de cafeterías y bares. Esto ya había provocado que muchos establecimientos echasen la persiana al no poder sobrevivir solo con las terrazas. La situación del sector es “límite” tal y como la describían los representantes de Hostelería Compostela concentrados ayer frente a la Consellería de Sanidade.

Así, aprovecharon para anunciar que el próximo martes se ha convocado a todos los hosteleros de Galicia a una gran marcha que saldrá desde el Palacio de Congresos con destino al Obradoiro. Hoy los representantes de Hostelería Compostela acudirán a una concentración convocada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña. Será a las 11.00 horas delante de la subdelegación del Gobierno. Posteriormente, serán recibidos por el delegado del Gobierno a quien le entregarán el plan de rescate elaborado por el sector de toda Galicia.

“O momento no que estamos é crítico. Non podemos estar un día máis así”, explicaba el portavoz de los hosteleros, Sergio Fernández. “As nosas son demandas básicas: queremos traballar e se non podemos traballar queremos que se nos axude”, añadía. Consideran que a medida que la situación va mejorando, como la bajada del nivel de alerta roja a naranja en la capital gallega, deberían bajar también las restricciones para la hostelería. E inciden en que no están basadas en criterios sanitarios ya que “non somos un foco de contaxio”.

De momento hay unas ayudas sobre la mesa anunciadas hace unos días por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Desde el sector las consideran totalmente insuficientes. “Son axudas irrisorias. Os 12 millóns de euros non chegan nin para todos os establecementos dos concellos con restricións e moito menos para toda Galicia”, explicaba Sergio Fernández ayer en la concentración.

Afirman que las pérdidas que sufren son del cien por cien ya que siguen teniendo gastos de alquiler o luz, y consideran que la cantidad prometida por la Xunta permitiría ayudas muy bajas para cada uno de los más de veinte mil establecimientos gallegos. O bien dejaría a muchos en blanco.

PLAN DE RESCATE. La propuesta de los hosteleros gallegos pasa por un plan de rescate por valor de 30 millones de euros que compense, como mínimo, el 50 % de las pérdidas. Ese reparto de ayudas se realizaría en función del tamaño del local en cuanto a cifras de negocio y nivel de empleo, así como de las dificultades afrontadas con especial hincapié en el ocio nocturno. El plan también incluye que se decrete una deducción de los alquileres de la mitad del importe, tipo de IVA reducido al 4 % o la anulación del compromiso de la empresa de mantener el empleo seis meses tras los ERTE.

La de ayer en fue la cuarta concentración realizada en Compostela en el último mes, una de ellas celebrada desde el Obradoiro hasta San Caetano con la asistencia de 1.500 personas.